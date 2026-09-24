Очільник одного з найбільших держбанків РФ заявив про масову втечу капіталу через страх націоналізації

Російські підприємці масово побоюються запровадження зовнішнього управління та вилучення власності державою під різними приводами. Через це підприємці відмовляються від інвестицій у власний бізнес та намагаються вивести капітал за межі країни.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За словами глави банку ВТБ Андрія Костіна, у бізнес-середовищі знову наростає занепокоєння щодо захисту прав власності. Костін зазначив, що великі підприємці намагаються вкладати кошти не в основний бізнес, а виводити їх в інші сфери зі словами "це в нас все одно відберуть".

Попри спробу назвати ці настрої перебільшеними, посадовець визнав їхню реальність і закликав владу оберігати бізнес та обережно ставитися до практики конфіскації.

Масштаби переділу власності в Росії

За підрахунками адвокатського бюро Nektorov, Saveliev & Partners, від початку повномасштабного вторгнення в Україну у власність держави, переважно за позовами Генеральної прокуратури РФ, перейшли активи загальною вартістю 7,6 трильйона рублів (близько 89 млрд доларів).

Цей процес став наймасштабнішим переділом майна з часів приватизації 1990-х років:

під націоналізацію потрапили московський аеропорт "Домодєдово", золотодобувна компанія "Южуралзолото" та великий агрохолдинг "Русагро";

у березні глава Генпрокуратури РФ відзвітував про передачу в держвласність конфіскованого майна на 4 трильйони рублів (близько 47 млрд доларів);

у вересні Володимир Путін підписав указ про передачу під тимчасове управління новоствореній структурі заводів концерну Nestle, мережі гіпермаркетів Auchan, логістичних комплексів FM Logistics і Bati Logistics, а також мережі будівельних магазинів "Лемана Про" (колишній Leroy Merlin).

Втеча капіталу в офшори та Африку

На тлі ризиків примусового вилучення майна для наповнення воєнного бюджету кошти з РФ почали активно виводити навіть найбагатші підприємці, наближені до Кремля. За даними Bloomberg, капітал переказують на Кіпр, в Об'єднані Арабські Емірати, Туреччину, Саудівську Аравію та країни Африки.

За даними Центробанку РФ, за перші сім місяців року відтік капіталу за фінансовим рахунком склав 17 млрд доларів. Крім того, за перше півріччя з країни через неідентифіковані тіньові операції було виведено рекордні 13,6 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін дозволив відбирати у власників підприємства, які зазнали ударів безпілотників. Президент Росії підписав указ, який дозволяє вилучати у приватних власників і передавати державі підприємства та об'єкти, що потрапили під атаки дронів.