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Путін передав активи Nestle, Auchan та колишньої Leroy Merlin компанії генерала МВС
Очільник Кремля Володимир Путін передав під тимчасове керування компанії "Л.Є.В. Менеджмент" російські активи Auchan, Nestle та акції ТОВ "Ле Монлід" - колишнього російського підрозділу Leroy Merlin, магазини якого зараз працюють під брендом "Лемана Про".
Як пише Dilo, відповідний указ Путіна опубліковано на порталі правових актів.
Згідно з указом, колишні власники зберігають формальне право власності, але позбавляються фактичного контролю за російськими активами, управління якими переходить до призначеної компанії.
Хто управлятиме
Компанія "Л.Є.В. Менеджмент" була зареєстрована у жовтні 2024 року у Москві. Її генеральним директором є Андрій Краюшкін. "Нова газета Європа" стверджує, що ім'я гендиректора "Л.Е.В. Менеджмент", а також його дата народження, збігаються з ім'ям генерал-майора МВС Андрія Краюшкіна, який з 2016 року і щонайменше до 2020 року обіймав посаду першого заступника управління з питань міграції.
У середині серпня російські ЗМІ писали, посилаючись на джерела, що компанія "КС Логістика" попросила Володимира Путіна запровадити тимчасове управління у п'яти російських юрособах Nestle — і це "може стати першим етапом у процедурі зміни власника". Таке прохання було викликане "відсутністю планів щодо розширення потужностей та припиненням експорту вироблених у Росії товарів".
Що відомо про активи
Ні Auchan, ні Nestle не йшли з Росії після початку великої війни у 2022 році. Однак Nestle обмежила свою діяльність: компанія зупинила інвестиції та припинила продаж деяких брендів (наприклад, KitKat та Nesquik), а також оголосила, що не планує отримувати прибуток у Росії.
Власник Leroy Merlin оголосив про вихід з російського ринку в 2023 році. Після цього підрозділ Leroy Merlin змінив назву юрособи на "Ле Монлід", а магазини товарів для дому працювали під брендом "Леман ПРО".
У Росії Auchan налічує 230 магазинів у 100 містах. За першу половину 2026 року оборот мережі становив 127 млрд рублів, що на 2,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Nestle має в своєму розпорядженні в Росії шість виробничих майданчиків - в Калузькій, Вологодській, Самарській і Володимирській областях, а також в Пермському і Краснодарському краях. Там випускають каву, кондитерські вироби, дитяче харчування та корми для тварин, а в портфелі компанії – бренди Nescafe, Nestea, Purina, Maggi, KitKat, NAN та інші.
"Леман Про" має 112 точок у 66 містах. За даними Infoline, мережа утримує перше місце на російському DIY-ринку з часткою 27,2%.
Раніше Росія вже використовувала механізм тимчасового управління щодо великих західних компаній. У 2023 році Путін передав російські активи Danone та пивоварної компанії Carlsberg російським власникам.