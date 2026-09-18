Карта бойових дій в Україні на 18 вересня 2026 року

Триває 1668-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 18 вересня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 278 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 95 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9614 дронів-камікадзе та здійснили 2770 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 44 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Уланове, Рогізне, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Гірки, Яструбщина, Атинське, Лужки, Нескучне, Кучерівка, Голишівське, Ромашкове, Будки, Рожковичі, Іскрисківщина, Фотовиж, Вовківка, Нова Гута, Волфине Сумської області; Михальчина-Слобода, Ключи Чернігівської області. Кучерівка та Товстодубове зазнали авіаударів.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили противника, п’ять пунктів управління БпЛА, п’ять артилерійських систем та позицій артилерії, три пункти управління, три важливі об’єкти ворога, командний пункт та ремонтну базу окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Агресор здійснив 42 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Мала Вовча, Бугаївка, Козача Лопань, Лиман, Приліпка, Тернова, Караїчне, Потихонове, Рибалчине та Захарівка.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Петропавлівки та Ківшарівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти десять разів атакували у бік населених пунктів Копанки, Греківка, Шийківка, Новоселівка, Лиман та Діброва.

На Слов’янському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій у районі Ямполя, Кривої Луки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили дві наступальні дії в бік Васютинського.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 19 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Осикового, Довгої Балки, Приюту, Степів та Вільного.

Двадцять п’ять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Ганнівка, Добропілля, Новий Донбас, Новогришине, Василівка, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував в бік Новогеоргіївки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти сім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Воздвижівка, Різдвянка, Криничне та Чарівне.

На Оріхівському напрямку, за уточненою інформацією, ворог чотири рази намагався покращити свої позиції, атакуючи в бік Червоної Криниці, Павлівки та Малокатеринівки.

На Придніпровському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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