Забезпечує Москву бензином: один із найбільших НПЗ Росії повністю зупинив роботу через атаку дронів

Російський нафтопереробний завод «Славнефть Ярославнафтооргсинтез» (ЯНОС) у четвер, 17 вересня, призупинив переробку сирої нафти після атаки українських безпілотників, унаслідок якої було пошкоджено обладнання підприємства.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела в галузі.

Призупинив переробку нафти

Зазначається, що удар пошкодив основну установку первинної переробки нафти AVT-3, яка може переробляти 17 140 тонн на добу. На неї припадає близько 40% загальної потужності заводу.

На НПЗ є ще дві установки первинної перегонки: AT-4 із номінальною потужністю 11 430 тонн на добу — 27% загальної потужності, та AVT-4 потужністю 14 300 тонн на добу — 33% загальної потужності.

Установка AVT-4 вже перебувала на ремонті після пошкоджень, яких зазнала під час попереднього удару дронів 28 серпня. Паливо, вироблене Ярославським НПЗ, у четвер не виставляли на продаж на внутрішній товарній біржі.

Удар по "Ярославнефтеоргсинтезу" – що відомо

Українські дрони завдали удару по "Ярославнефтеоргсинтезу" в ніч на 17 вересня. Незабаром після цього на території підприємства спалахнула пожежа.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв попереджав про загрозу безпілотників у регіоні та про роботу ППО. Він говорив про те, що виїзд із Ярославля в бік Москви було перекрито.

"Славнефть-ЯНОС" є одним із найбільших НПЗ Росії і належить «Славнефті», яку спільно контролюють «Роснефть» і «Газпром нефть». НПЗ розташований в 280 км від Москви і забезпечує паливом у тому числі столичний регіон.

Переробна потужність НПЗ становить 300 тисяч барелів на добу, або 15 млн тонн на рік.

У 2024 році ЯНОС переробив 14,9 млн тонн нафти, виробивши 2,6 млн тонн бензину, 4,0 млн тонн дизельного пального та 4,7 млн тонн мазуту.

Напередодні два великі нафтопереробні заводи компанії "Роснефть" — у Сизрані та Саратові — повністю припинили переробку нафти внаслідок серії ударів безпілотників.