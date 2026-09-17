RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,60

--0,04

EUR

51,45

--0,06

Готівковий курс:

USD

44,86

44,75

EUR

51,94

51,67

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
ТОП 100 Лідери бізнес-репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Уряд затвердив нові правила роботи "Укрзалізниці" під час повітряних загроз

Сергій Корецький
Уряд затвердив нові правила роботи "Укрзалізниці"

Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня поїзди зможуть курсувати, а посадка та висадка пасажирів триватимуть, тоді як за червоного їх припинятимуть і людей спрямовуватимуть до укриттів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра України Сергія Корецького.

За жовтого рівня дозволяються рух, приймання та відправлення поїздів, а також інші технологічні процеси на залізниці. Пасажири зможуть перебувати на вокзалах і платформах після отримання інформації про рівень загрози та найближчі укриття.

За червоного рівня посадку та висадку пасажирів припинятимуть. Пасажири, відвідувачі вокзалів і працівники залізниці мають перейти до найближчих укриттів. Водночас порядок руху поїздів визначатиме "Укрзалізниця" з урахуванням безпекової ситуації та необхідності підтримувати перевезення.

Компанія також зможе обмежувати або тимчасово зупиняти рух поїздів, розосереджувати рухомий склад і пасажиропотоки, щоб уникати скупчення людей та техніки у небезпечних місцях.

"Укрзалізниця" має розробити окремі алгоритми дій для працівників і пасажирів за кожного рівня загрози та забезпечити оперативне інформування на вокзалах, через табло, сайт і мобільні сервіси. Профільне міністерство разом із ДСНС має забезпечити автоматизоване отримання даних про зміну рівня небезпеки.

МВС і Нацполіція мають посилити охорону вокзалів та станцій, зокрема під час комендантської години, а також допомагати з переміщенням пасажирів до укриттів. Регіонам доручено узгодити графіки міського транспорту з рухом поїздів, особливо вночі.

Для пасажирів нові правила означають, що жовтий рівень загрози сам по собі не зупинятиме роботу залізниці. За вищого рівня небезпеки пріоритетом стане евакуація людей з вокзалів і платформ, а графік руху може оперативно змінюватися залежно від ситуації.

Нагадаємо, раніше в Україні готували нові правила роботи поїздів під час тривалих повітряних тривог. Серед пропозицій були цілодобова робота вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів та скорочення часу посадки й висадки.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності