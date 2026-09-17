Уряд затвердив нові правила роботи "Укрзалізниці" під час повітряних загроз

Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня поїзди зможуть курсувати, а посадка та висадка пасажирів триватимуть, тоді як за червоного їх припинятимуть і людей спрямовуватимуть до укриттів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра України Сергія Корецького.

За жовтого рівня дозволяються рух, приймання та відправлення поїздів, а також інші технологічні процеси на залізниці. Пасажири зможуть перебувати на вокзалах і платформах після отримання інформації про рівень загрози та найближчі укриття.

За червоного рівня посадку та висадку пасажирів припинятимуть. Пасажири, відвідувачі вокзалів і працівники залізниці мають перейти до найближчих укриттів. Водночас порядок руху поїздів визначатиме "Укрзалізниця" з урахуванням безпекової ситуації та необхідності підтримувати перевезення.

Компанія також зможе обмежувати або тимчасово зупиняти рух поїздів, розосереджувати рухомий склад і пасажиропотоки, щоб уникати скупчення людей та техніки у небезпечних місцях.

"Укрзалізниця" має розробити окремі алгоритми дій для працівників і пасажирів за кожного рівня загрози та забезпечити оперативне інформування на вокзалах, через табло, сайт і мобільні сервіси. Профільне міністерство разом із ДСНС має забезпечити автоматизоване отримання даних про зміну рівня небезпеки.

МВС і Нацполіція мають посилити охорону вокзалів та станцій, зокрема під час комендантської години, а також допомагати з переміщенням пасажирів до укриттів. Регіонам доручено узгодити графіки міського транспорту з рухом поїздів, особливо вночі.

Для пасажирів нові правила означають, що жовтий рівень загрози сам по собі не зупинятиме роботу залізниці. За вищого рівня небезпеки пріоритетом стане евакуація людей з вокзалів і платформ, а графік руху може оперативно змінюватися залежно від ситуації.

Нагадаємо, раніше в Україні готували нові правила роботи поїздів під час тривалих повітряних тривог. Серед пропозицій були цілодобова робота вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів та скорочення часу посадки й висадки.