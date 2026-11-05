Казахстан просить Росію відновити транзит його нафти "Дружбою"

Казахстан звернувся до Росії з офіційним запитом щодо поновлення постачання своєї нафти до Німеччини трубопроводом "Дружба" і тепер очікує на відповідь Москви.

Як пише Dilo, про це заявив міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов, повідомляють російські медіа.

Зокрема, йдеться про північну частину "Дружби", яка не проходить через територію України.

За словами міністра, Казахстан має технічну можливість відновити постачання нафти й тепер очікує на відповідь Москви.

Чому Росія зупинила транзит

Зазначимо, Росія припинила транзит казахстанської нафти до Німеччини трубопроводом "Дружба" з 1 травня. Тоді віцепрем’єр РФ Олександр Новак пояснив це "технічними можливостями на сьогодні", а речник кремля Дмитро Пєсков послався на "технічні моменти".

Сам Аккенженов припускав, що транзит зупинили через українські удари по російській нафтовій інфраструктурі, посилаючись на неофіційні дані.

Водночас для Казахстану ці постачання не були значними. Зокрема трубопроводом "Дружба" щороку транспортували приблизно 2 мільйонів тонн нафти, а це менш ніж 3% загального експорту країни.

Орієнтовно 80% казахстанської нафти експортують через Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) до російських портів на Чорному морі.

До зупинки транзиту Казахстан встиг експортувати до Німеччини трубопроводом "Дружба" 1,02 мільйона тонн нафти у 2026 році. Для порівняння, за весь 2025 рік обсяг постачань становив 2,1 мільйона тонн, а цьогоріч планували доправити близько 3 мільйонів тонн.

Нафту, яку не вдалося відправити до Німеччини, перенаправили через КТК та до порту Усть-Луга.

Водночас для німецької сторони зупинка постачання мала відчутніші наслідки. Казахстанська сировина покривала від 20% до 30% потреб НПЗ у Шведті. Це підприємство забезпечує приблизно 90% потреб Берліна та Бранденбургу в бензині, авіакеросині й дизельному пальному.

Навесні Міністерство економіки Німеччини заявляло, що загрози постачанню до країни немає, однак заводу доведеться працювати з меншим завантаженням. Серед альтернативних варіантів — постачання через польський Гданськ або німецький Росток із подальшим транспортуванням до Шведта.

Основним акціонером НПЗ у Шведті є німецькі дочірні структури "Роснєфти", які з 2022 року перебувають під контролем німецького уряду.

Наприкінці лютого Міністерство економіки Німеччини вирішило закріпити таке управління на тривалий термін, скасувавши необхідність поновлювати його що пів року.

Наприкінці березня "Роснефть" оскаржила це рішення у суді, а вже з 1 травня Росія зупинила транзит нафти через "Дружбу".

"Дружба" – одна з найбільших систем нафтопроводів у Європі. Вона має дві основні гілки. Північна проходить через Білорусь до Польщі й Німеччини. Саме цим маршрутом Казахстан постачав нафту до німецького заводу у Шведті. Південна гілка пролягає через Україну до Угорщини, Словаччини та Чехії.