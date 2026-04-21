Росія планує припинити транзит казахстанської нафти до Німеччини через трубопровід "Дружба"

Росія планує з 1 травня повністю припинити експорт казахстанської нафти до Німеччини через систему трубопроводів “Дружба”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, із посиланням на власні джерела в галузі.

Росія готується до блокування транзиту нафти

Повідомляється, що відповідні графіки зі змінами вже надіслані офіційним представникам Казахстану та Німеччини.

Таке рішення приймається на тлі глибокої кризи у політичних та економічних відносинах між Москвою та Берліном, спричиненої збройною агресією Росії проти України та підтримкою Києва з боку німецького уряду.

У 2022 році Німеччина передала під державну опіку місцеві підрозділи російської корпорації "Роснефть", що фактично позбавило російську сторону контролю над стратегічними активами на німецькій території.

Роль казахстанської нафти

Протягом 2025 року обсяги поставок нафти з Казахстану до Німеччини через російську інфраструктуру суттєво зросли. Експорт склав понад 2,1 мільйона тонн (або близько 43 000 барелів на день), що на 44% перевищує показники попереднього року.

Сировина транспортується північною гілкою "Дружби", яка пролягає через територію Росії та Польщі.

Ймовірна зупинка поставок створює серйозні ризики для нафтопереробного заводу PCK у місті Шведт, який є одним із найбільших у країні. Це підприємство забезпечує пальним значну частину північно-східного регіону Німеччини.

Нагадаємо, Україна сподівається, що постачання нафти трубопроводом "Дружба" відновиться вже у вівторок, 21 квітня, що дозволить Європейському Союзу розблокувати критично важливий для Києва кредит у розмірі 90 млрд євро.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.