Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,10

+0,21

EUR

51,89

+0,13

Готівковий курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,80

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія планує припинити транзит казахстанської нафти до Німеччини через трубопровід "Дружба"

трубопровід
Німеччина може залишитися без нафти з Казахстану / Depositphotos

Росія планує з 1 травня повністю припинити експорт казахстанської нафти до Німеччини через систему трубопроводів “Дружба”. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, із посиланням на власні джерела в галузі.

Росія готується до блокування транзиту нафти

Повідомляється, що відповідні графіки зі змінами вже надіслані офіційним представникам Казахстану та Німеччини.

Таке рішення приймається на тлі глибокої кризи у політичних та економічних відносинах між Москвою та Берліном, спричиненої збройною агресією Росії проти України та підтримкою Києва з боку німецького уряду.

У 2022 році Німеччина передала під державну опіку місцеві підрозділи російської корпорації "Роснефть", що фактично позбавило російську сторону контролю над стратегічними активами на німецькій території.

Роль казахстанської нафти 

Протягом 2025 року обсяги поставок нафти з Казахстану до Німеччини через російську інфраструктуру суттєво зросли. Експорт склав понад 2,1 мільйона тонн (або близько 43 000 барелів на день), що на 44% перевищує показники попереднього року.

Сировина транспортується північною гілкою "Дружби", яка пролягає через територію Росії та Польщі. 

Ймовірна зупинка поставок створює серйозні ризики для нафтопереробного заводу PCK у місті Шведт, який є одним із найбільших у країні. Це підприємство забезпечує пальним значну частину північно-східного регіону Німеччини. 

Нагадаємо, Україна сподівається, що постачання нафти трубопроводом "Дружба" відновиться вже у вівторок, 21 квітня, що дозволить Європейському Союзу розблокувати критично важливий для Києва кредит у розмірі 90 млрд євро.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.  

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини. 

Автор:
Тетяна Бесараб