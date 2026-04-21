Россия планирует прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба"

Россия планирует с 1 мая полностью прекратить экспорт казахстанской нефти в Германию через систему трубопровода “Дружба”.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, со ссылкой на собственные источники в отрасли.

Россия готовится к блокированию транзита нефти

Соответствующие графики с изменениями уже направлены официальным представителям Казахстана и Германии.

Такое решение принимается на фоне глубокого кризиса в политических и экономических отношениях между Москвой и Берлином, вызванного вооруженной агрессией России против Украины и поддержкой Киева со стороны германского правительства.

В 2022 году Германия передала под государственную опеку местные подразделения российской корпорации "Роснефть", что фактически лишило российскую сторону контроля над стратегическими активами на немецкой территории.

Роль казахстанской нефти

В 2025 году объемы поставок нефти из Казахстана в Германию из-за российской инфраструктуры существенно выросли. Экспорт составил более 2,1 миллионов тонн (или около 43 000 баррелей в день), что на 44% превышает показатели предыдущего года.

Сырье транспортируется по северной ветке "Дружбы", которая пролегает через территорию России и Польши.

Вероятная остановка поставок создает серьезные риски для нефтеперерабатывающего завода PCK в городе Шведт, который является одним из самых больших в стране. Это предприятие обеспечивает горючим значительную часть северо-восточного региона Германии.

Напомним, Украина надеется, что поставка нефти по трубопроводу "Дружба" возобновится уже во вторник, 21 апреля, что позволит Европейскому Союзу разблокировать критически важный для Киева кредит в размере 90 млрд евро.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.