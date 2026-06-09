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В Украине начинается проект SPIRIT объемом 880 миллионов долларов

Доллары
В Украине начинается проект SPIRIT объемом 880 миллионов долларов / Pixabay

В Украине официально начинается реализация масштабного проекта SPIRIT (Social Protection for Inclusion, Resilience, Innovation and Transformation). Инициатива направлена на модернизацию национальной системы социальной защиты, поддержку уязвимых категорий граждан и усиление возможности местных общин.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Проект SPIRIT реализуется профильным министерством при финансовой поддержке Всемирного банка и стал одним из крупнейших международных проектов в социальной сфере за все время полномасштабной войны. Общий объем финансирования составляет 880 миллионов долларов США.

Из этой суммы 860 миллионов долларов является ссудой Международного банка реконструкции и развития (МБРР), подкрепленной гарантиями Правительства Великобритании и японским механизмом ADVANCE Ukraine. Еще 20 миллионов долларов – это грантовое софинансирование от Британии и Германии через Целевой фонд URTF.

Какие реформы профинансируют в рамках проекта

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин отметил, что SPIRIT - это инвестиция в человеческий капитал и построение социальной политики нового поколения. Финансирование поможет внедрить пакет реформ, охватывающий несколько ключевых направлений:

  • Введение Базовой социальной помощи как единственного и понятного инструмента поддержки уязвимых семей.
  • Развитие системы кейс-менеджмента (интегрированного ведения случая), которая объединит выплаты, предоставление социальных услуг и помощь в трудоустройстве.
  • Реформа финансирования услуг по прозрачному европейскому принципу "деньги следуют за человеком".
  • Расширение доступа к качественным социальным услугам для семей с детьми.
  • Внедрение современной системы оценки функционирования человека согласно международным стандартам.
  • Ужесточение поддержки трудоустройства и полноценной социальной интеграции лиц с инвалидностью.

В министерстве особо подчеркнули, что привлечение этих средств не приведет к увеличению предельного объема государственного долга Украины, поскольку финансирование привлекается в пределах уже заложенных показателей государственных заимствований. Проект также поможет укрепить институциональную способность поставщиков услуг на местах.

Всемирный банк в конце мая утвердил проект SPIRIT на 880 млн долларов для реформы соцзащиты в Украине. Тогда Совет исполнительных директоров учреждения официально согласовал эту инициативу, утвердив бюджет и основные цели модернизации украинской социальной сферы. Официальное одобрение со стороны доноров позволило украинскому правительству оперативно завершить подготовительные процедуры и непосредственно перейти к финансированию запланированных реформ и выплат.

Автор:
Максим Кольц