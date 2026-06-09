В Україні розпочинається проєкт SPIRIT обсягом 880 мільйонів доларів

В Україні офіційно розпочинається реалізація масштабного проєкту SPIRIT (Social Protection for Inclusion, Resilience, Innovation and Transformation). Ініціатива спрямована на модернізацію національної системи соціального захисту, підтримку вразливих категорій громадян та посилення спроможності місцевих громад.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Проєкт SPIRIT реалізується профільним міністерством за фінансової підтримки Світового банку та став одним із найбільших міжнародних проєктів у соціальній сфері за весь час повномасштабної війни. Загальний обсяг фінансування становить 880 мільйонів доларів США.

З цієї суми 860 мільйонів доларів є позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), підкріпленою гарантіями Уряду Великої Британії та японським механізмом ADVANCE Ukraine. Ще 20 мільйонів доларів — це грантове співфінансування від Британії та Німеччини через Цільовий фонд URTF.

Які реформи профінансують у межах проєкту

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін наголосив, що SPIRIT — це інвестиція в людський капітал та побудова соціальної політики нового покоління. Фінансування допоможе впровадити пакет реформ, що охоплює кілька ключових напрямів:

Запровадження Базової соціальної допомоги як єдиного та зрозумілого інструменту підтримки вразливих родин.

Розвиток системи кейс-менеджменту (інтегрованого ведення випадку), яка об'єднає виплати, надання соціальних послуг та допомогу у працевлаштуванні.

Реформу фінансування послуг за прозорим європейським принципом "гроші слідують за людиною".

Розширення доступу до якісних соціальних послуг для сімей із дітьми.

Впровадження сучасної системи оцінювання функціонування людини згідно з міжнародними стандартами.

Посилення підтримки працевлаштування та повноцінної соціальної інтеграції осіб з інвалідністю.

У міністерстві окремо підкреслили, що залучення цих коштів не призведе до збільшення граничного обсягу державного боргу України, оскільки фінансування залучається в межах уже закладених показників державних запозичень. Проєкт також допоможе зміцнити інституційну спроможність надавачів послуг на місцях.

Нагадаємо, Світовий банк наприкінці травня затвердив проєкт SPIRIT на 880 млн доларів для реформи соцзахисту в Україні. Тоді Рада виконавчих директорів установи офіційно погодила цю ініціативу, затвердивши бюджет та основні цілі модернізації української соціальної сфери. Офіційне схвалення з боку донорів дозволило українському уряду оперативно завершити підготовчі процедури та перейти безпосередньо до фінансування запланованих реформ і виплат.