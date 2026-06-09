12 новых рейсов и ускоренные маршруты: УЗ обновила расписание движения

"Укрзализныця" с 28 июня обновляет график движения поездов, адаптируя его к сезонному спросу. В новом расписании – 12 дополнительных рейсов, ускоренные маршруты, увеличение количества ежедневных поездов и расширение сообщения с Карпатами и Закарпатьем. Продажа билетов уже открыта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Как изменится движение поездов летом

Укрзализныця адаптировала график движения поездов к сезонному спросу пассажиров, чтобы обеспечить возможность поездок к родственникам, организации отдыха и перевозки детей на оздоровление в горные регионы. Обновленное расписание начнет действовать с 28 июня, а продажа билетов уже открыта.

Всего в новом графике предусмотрено 12 новых рейсов, ускорение трех поездов, продолжение четырех маршрутов в горные направления, а также перевод восьми дневных рейсов в ежедневный режим.

Флагманский поезд №1/2 "Единство" продлен до Рахова. С 29 июня он будет курсировать по маршруту Харьков – Рахов (ранее Харьков – Ворохта). Это самый длинный маршрут флагманского поезда в Украине – 1325 км. В состав поезда предусмотрены женский и новый детский вагон.

Поезд №55/56 Киев – Рахов будет курсировать ежедневно вместо режима "через день". Это позволит увеличить количество мест на популярном направлении отдыха, который охватывает Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров, Ворохту, Ясиню, Квасы и Рахов.

Поезд "Сакура" ускоряет движение на маршруте Киев – Ужгород и обратно. Отправление из Киева будет осуществляться в 23:28 (вместо 17:41), а прибытие в Киев - в 06:09 (вместо 09:58). В Хмельницкий поезд прибывает еще до полуночи.

Поезд №113/114 Харьков – Ужгород будет курсировать через день вместо графика "по датам", обеспечивая более удобное сообщение Харькова и Полтавы с Ровно, Луцком и городами Закарпатья.

В то же время рейс №45/46 Харьков – Ужгород меняет маршрут через Подолье, что улучшит доступность Закарпатья для пассажиров из Винницы, Хмельницкого и Тернополя. Маршруты №137/138 Киев – Ясиня и №142/141 Чернигов – Ясиня продлены до станции Ясиня (ранее до Ивано-Франковска).

Среди новых поездов: ночной экспресс №83/84 Днепр – Мукачево, дневной поезд №153/154 Днепр – Одесса (по графику), №157/158 Киев – Ивано-Франковск, №210/209 Николаев – Ивано-Франковск (через день), №229/230 Харьков – Кременчуг (с 2)

Остальные обновленные маршруты можно просмотреть в приложении и на сайте Укрзализныци. Часть рейсов будет поступать в продажу постепенно в ближайшие дни.

В компании отмечают, что количество вагонов не увеличилось, однако благодаря оптимизации имеющегося подвижного состава удалось ввести новый летний график.

Напомним, "Укрзализныця" запустила в первый рейс новый флагманский поезд "Сакура", в состав которого вошли современные пассажирские вагоны украинского производства.