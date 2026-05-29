"Укрзализныця" запускает 7 ежедневных поездов и восстанавливает популярный маршрут на Запад
Из-за смены пассажиропотока в начале лета АО "Укрзализныця" перераспределяет вагонный парк. В условиях дефицита подвижного состава компания уменьшает количество вагонов на менее популярных маршрутах и перенаправляет их на направления с высоким спросом.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Это позволит назначить дополнительные рейсы и увеличить емкость наиболее востребованных поездов.
Как сообщили в пресс-службе перевозчика, в ближайшее время на ежедневное курсирование переведут сразу 7 пар поездов:
- №4/3 Ужгород - Днепр;
- №86/85 Львов - Запорожье;
- №128/127 Львов - Кривой Рог, Запорожье;
- №78/77 Ковель - Одесса;
- №88/87 Ковель - Днепр;
- №7/8 Харьков - Одесса;
- №121/122 Николаев - Киев.
Кроме того, железнодорожная компания возобновляет движение поезда №143/144 Сумы — Рахов. Этот маршрут снова обеспечит прямое сообщение Сум, Белополья и Конотопа с Винницей, Хмельницким, Тернополем, Львовом, Ивано-Франковском, Яремчей и Ворохтой.
Также из-за повышенного спроса между столицей и Буковиной назначен дополнительный поезд №227/228 Киев-Черновцы. Он будет курсировать через день и направляться через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск и Коломыю. В составе поезда доступны вагоны класса плацкарт, купе и СВ.
Продажа билетов будет открываться в соответствии с датами курсирования. Глубина продаж зависит от конкретного направления и составляет от 5 до 20 суток до отправки.
Билеты можно приобрести в приложении "Укрзализныци", на официальном сайте или в кассах вокзалов.
