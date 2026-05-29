"Укрзализныця" запускает 7 ежедневных поездов и восстанавливает популярный маршрут на Запад

Перевозчик добавляет вагоны на самые востребованные направления. / Укрзалізниця

Из-за смены пассажиропотока в начале лета АО "Укрзализныця" перераспределяет вагонный парк. В условиях дефицита подвижного состава компания уменьшает количество вагонов на менее популярных маршрутах и перенаправляет их на направления с высоким спросом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Это позволит назначить дополнительные рейсы и увеличить емкость наиболее востребованных поездов.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, в ближайшее время на ежедневное курсирование переведут сразу 7 пар поездов:

  • №4/3 Ужгород - Днепр;
  • №86/85 Львов - Запорожье;
  • №128/127 Львов - Кривой Рог, Запорожье;
  • №78/77 Ковель - Одесса;
  • №88/87 Ковель - Днепр;
  • №7/8 Харьков - Одесса;
  • №121/122 Николаев - Киев.

Кроме того, железнодорожная компания возобновляет движение поезда №143/144 Сумы — Рахов. Этот маршрут снова обеспечит прямое сообщение Сум, Белополья и Конотопа с Винницей, Хмельницким, Тернополем, Львовом, Ивано-Франковском, Яремчей и Ворохтой.

Также из-за повышенного спроса между столицей и Буковиной назначен дополнительный поезд №227/228 Киев-Черновцы. Он будет курсировать через день и направляться через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск и Коломыю. В составе поезда доступны вагоны класса плацкарт, купе и СВ.

Продажа билетов будет открываться в соответствии с датами курсирования. Глубина продаж зависит от конкретного направления и составляет от 5 до 20 суток до отправки.

Билеты можно приобрести в приложении "Укрзализныци", на официальном сайте или в кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" запустила в первый рейс новый флагманский поезд "Сакура", в состав которого вошли современные пассажирские вагоны украинского производства.

Автор:
Татьяна Бессараб