"Укрзалізниця" запускає 7 щоденних поїздів та відновлює популярний маршрут на Захід

Через зміну пасажиропотоку на початку літа АТ "Укрзалізниця" перерозподіляє вагонний парк. В умовах дефіциту рухомого складу компанія зменшує кількість вагонів на менш популярних маршрутах та перенаправляє їх на напрямки з найвищим попитом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Це дозволить призначити додаткові рейси та збільшити місткість найбільш затребуваних поїздів.

Як повідомили в пресслужбі перевізника, найближчим часом на щоденне курсування переведуть одразу 7 пар поїздів:

№4/3 Ужгород — Дніпро;

№86/85 Львів — Запоріжжя;

№128/127 Львів — Кривий Ріг, Запоріжжя;

№78/77 Ковель — Одеса;

№88/87 Ковель — Дніпро;

№7/8 Харків — Одеса;

№121/122 Миколаїв — Київ.

Крім того, залізнична компанія відновлює рух поїзда №143/144 Суми — Рахів. Цей маршрут знову забезпечить пряме сполучення Сум, Білопілля та Конотопа з Вінницею, Хмельницьким, Тернополем, Львовом, Івано-Франківськом, Яремчею та Ворохтою.

Також через підвищений попит між столицею та Буковиною призначено додатковий поїзд №227/228 Київ — Чернівці. Він курсуватиме через день і прямуватиме через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ та Коломию. У складі поїзда доступні вагони класу плацкарт, купе та СВ.

Продаж квитків відкриватиметься відповідно до дат курсування. Глибина продажу залежить від конкретного напрямку і становить від 5 до 20 діб до відправлення.

Квитки можна придбати у застосунку "Укрзалізниці", на офіційному сайті або в касах вокзалів.

