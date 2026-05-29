Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

--0,03

EUR

51,44

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,25

44,10

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрзалізниця" запускає 7 щоденних поїздів та відновлює популярний маршрут на Захід

Укрзалізниця
Перевізник додає вагони на найзатребуваніші напрямки / Укрзалізниця

Через зміну пасажиропотоку на початку літа АТ "Укрзалізниця" перерозподіляє вагонний парк. В умовах дефіциту рухомого складу компанія зменшує кількість вагонів на менш популярних маршрутах та перенаправляє їх на напрямки з найвищим попитом. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Це дозволить призначити додаткові рейси та збільшити місткість найбільш затребуваних поїздів.

Як повідомили в пресслужбі перевізника, найближчим часом на щоденне курсування переведуть одразу 7 пар поїздів:

  • №4/3 Ужгород — Дніпро;
  • №86/85 Львів — Запоріжжя;
  • №128/127 Львів — Кривий Ріг, Запоріжжя;
  • №78/77 Ковель — Одеса;
  • №88/87 Ковель — Дніпро;
  • №7/8 Харків — Одеса;
  • №121/122 Миколаїв — Київ.

Крім того, залізнична компанія відновлює рух поїзда №143/144 Суми — Рахів. Цей маршрут знову забезпечить пряме сполучення Сум, Білопілля та Конотопа з Вінницею, Хмельницьким, Тернополем, Львовом, Івано-Франківськом, Яремчею та Ворохтою.

Також через підвищений попит між столицею та Буковиною призначено додатковий поїзд №227/228 Київ — Чернівці. Він курсуватиме через день і прямуватиме через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ та Коломию. У складі поїзда доступні вагони класу плацкарт, купе та СВ.

Продаж квитків відкриватиметься відповідно до дат курсування. Глибина продажу залежить від конкретного напрямку і становить від 5 до 20 діб до відправлення.

Квитки можна придбати у застосунку "Укрзалізниці", на офіційному сайті або в касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила у перший рейс новий флагманський поїзд "Сакура", до складу якого увійшли сучасні пасажирські вагони українського виробництва. 

Автор:
Тетяна Бесараб