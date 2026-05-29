Україна розширює "єЧергу": сервіс запустять і для легкових авто

Систему "єЧерга", яка вже працює для вантажівок та автобусів, планують запустити і для легкових автомобілів. Одним із перших регіонів для тестування сервісу стане Одещина.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

За його словами, система "єЧерга" вже довела ефективність для вантажного та автобусного транспорту, зробивши перетин кордону більш прогнозованим та прозорим. Наступним етапом стане тестування сервісу для легкових автомобілів.

Кулеба наголосив, що попри війну Україна продовжує розвивати транспортну систему та формує нову модель логістичної стійкості — цифрову, інтегровану з ЄС та більш ефективну. Водночас Одещина, за його словами, відіграє ключову роль у цих процесах.

Під час форуму окрему увагу приділили інвестиційному потенціалу Одеської області як одного з головних логістичних центрів України та Чорноморського регіону. Йшлося, зокрема, про розвиток портової інфраструктури та реалізацію проєктів державно-приватного партнерства.

Раніше повідомлялося, що Мінрозвитку планує для автобусів розширити "єЧергу". З 21 квітня слотування запрацює ще на двох пунктах пропуску: "Устилуг – Зосін" на кордоні з Польщею та "Сокиряни – Окниця" на кордоні з Молдовою.