"єЧергу" розширюють: бронювання часу для автобусів запрацює на двох нових пунктах пропуску

Міністерство розвитку громад та територій України розширює систему електронного бронювання часу перетину кордону для автобусів у системі "єЧерга". Сервіс дозволяє пасажирам уникнути тривалого очікування та забезпечує передбачуваний і комфортний перетин кордону.

З 21 квітня слотування запрацює ще на двох пунктах пропуску: "Устилуг – Зосін" на кордоні з Польщею та "Сокиряни – Окниця" на кордоні з Молдовою. Запис у систему "За розкладом" відкривається о 09:00 20 квітня, а рух за заброньованими слотами стартує о 09:00 21 квітня.

Бронювання доступне як для регулярних, так і для нерегулярних автобусних рейсів: перші можуть планувати час відповідно до розкладу, а другі — обирати вільні часові слоти. Масштабування системи є частиною реформи міжнародних автобусних перевезень, яка враховує досвід пасажирів.

За результатами опитувань, 70% користувачів підтримують електронну чергу, а середній час очікування на кордоні вже скоротився, підвищивши рівень задоволеності поїздками до 82%.

Наразі слотування працює на 25 пунктах пропуску. Після запуску нових пунктів залишаться лише три "динамічні" черги без попереднього бронювання.

Проєкт "Електронна черга перетину кордону2 реалізується Міністерством розвитку громад та територій спільно з Міністерством цифрової трансформації, Укртрансбезпекою, Державною митною та прикордонною службами, а також за підтримки міжнародних партнерів — проєкту ЄС та UK DIGIT.

Нагадаємо, 9 вересня ще два пункти пропуску на кордоні з Польщею “Грушів – Будомєж” та “Нижанковичі – Мальховичі” переходять на систему слотування для автобусів. Водії та перевізники зможуть записатися на конкретний час перетину кордону, щоб уникнути черг.

Для рейсових автобусів, що виконують міжнародні пасажирські перевезення, "єЧерга" запрацювала в тестовому режимі 1 серпня 2023 року.

Наразі вона охоплює всі 29 пунктів пропуску. У 23 з них перевізники можуть зарезервувати конкретний час для перетину кордону (слот). В інших 6 пунктах ("Краківець", "Шегині", "Паланка" тощо) доступна лише реєстрація без можливості бронювання часу.