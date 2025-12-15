В Україні запустять пілотний проєкт "єЧерги" для легкових авто: що відомо

Міністерство розвитку громад та територій України планує на початку 2026 року розпочати пілотний проєкт з застосування електронної черги ("єЧерги") для легкових авто, який успішно діє для вантажівок та автобусів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, передає "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що відомство три роки тому почало впроваджувати електронну чергу проходження для вантажних авто та автобусів та вже завершило цей проєкт.

"Ми запускаємо скоро пілотний проєкт по легковим авто", – зазначив Деркач.

Він уточнив, що спочатку пілотний проєкт планується реалізувати на одному пункту пропуску, ймовірно ним стане "Чоп".

За словами Деркача, мова йде вже про початок 2026 року, наголосивши, що серед відмінностей проєкту легкових авто є значно більша їх кількість порівняно із вантажними.

Наразі всього на західному кордоні діє 41 автомобільний пункт пропуску, на 29 з яких їздять вантажівки та автобуси.

"Абсолютно всі вантажівки з країни і всі автобуси виїжджають виключно з реєстрацією з "єЧерги", – розповів Деркач.

За три роки проєкти через "єЧергу" було здійснено 2,3 млн перетинів кордону вантажними автомобілями та 329 тис. – автобусами.

Деркач також повідомив, що проєктом "єЧерга" зацікавилася Словаччина та інші країни.

"Ми передали їм пілот для того, щоб вони потестили. Вони теж хочуть всіляко впроваджувати нашу електронну чергу на своєму боці. Так само і інші країни. Тому це дуже класний кейс", – підкреслив заступник міністра.

Нагадаємо, можливість запису на конкретний час перетину кордону для автобусів запровадять у 2026 році ще на чотирьох пунктах пропуску: "Шегині", "Краковець", "Устилуг" та "Паланка".