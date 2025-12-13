Система запису на перетин кордону для автобусів з’явиться ще на чотирьох пунктах пропуску у 2026 році

Можливість запису на конкретний час перетину кордону для автобусів запровадять у 2026 році ще на чотирьох пунктах пропуску: "Шегині", "Краковець", "Устилуг" та "Паланка".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Наразі на цих пунктах діє жива черга з електронною реєстрацією, проте після запровадження системи слотів рух стане стабільнішим.

За словами заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач, після запровадження заборони на зміну черги на кордоні щодня проходять близько 3 тисяч вантажівок, і ця цифра більше не коливається в межах 200–500 авто, як раніше.

12 грудня цього року виповнилося три роки з моменту запуску електронної черги на кордоні. Пілотний проєкт стартував 12 грудня 2022 року на пункті пропуску "Ягодин–Дорогуськ".

За цей час через електронну чергу перетнули кордон 2,2 млн автомобілів та автобусів. Нині система працює на всіх пунктах пропуску України.

За даними Мінрозвитку, у 2025 році п’ятірка найпопулярніших пунктів пропуску для вантажівок виглядає так:

Ягодин – Дорогуськ (Польща) — 524,6 тис.;

Краківець – Корчова (Польща) — 281,6 тис.;

Порубне – Сірет (Румунія) — 233,5 тис.;

Чоп – Захонь (Угорщина) — 205,4 тис.;

Шегині – Медика (Польща) — 172,4 тис.

Найпопулярніші пункти пропуску для автобусів:

Шегині – Медика (Польща) — 37,9 тис.;

Ягодин – Дорогуськ (Польща) — 36,9 тис.;

Краківець – Корчова (Польща) — 36,5 тис.;

Рава-Руська – Хребенне (Польща) — 26,9 тис.;

Порубне – Сірет (Румунія) — 26,4 тис.

Нагадаємо, у вересні в Україні оновлено процедуру реєстрації для перетину кордону. Тепер для більшості перевізників єдиним вікном для перетину кордону є система "єЧерга". Лише деяким категоріям водіїв потрібно додатково використовувати модуль "18-60", більш відомий як "Шлях".