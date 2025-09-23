В Україні оновили процедуру реєстрації для перетину кордону: що потрібно знати перевізникам

В Україні оновлено процедуру реєстрації для перетину кордону. Тепер для більшості перевізників єдиним вікном для перетину кордону є система "єЧерга". Лише деяким категоріям водіїв потрібно додатково використовувати модуль "18-60", більш відомий як "Шлях".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрасбезпеки".

"Шлях" для окремих категорій

Заявку в модулі "Шлях" мають створювати лише перевізники, які здійснюють:

міжнародні перевезення пасажирів легковими авто на замовлення;

міжнародні перевезення пасажирів на таксі.

Як працює "єЧерга" для всіх інших?

Для решти перевізників уся інформація заповнюється один раз — під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону. Дані про водія перевірятимуться Державною прикордонною службою на основі "єЧерги". Зі свого боку система "єЧерга" буде верифікувати всі дані з ліцензійною справою перевізника, наявній в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки (ЄКІС).

Щоб перетнути кордон, водій повинен відповідати трьом ключовим вимогам:

Бути внесеним до електронного кабінету перевізника в ЄКІС Укртрансбезпеки. Дані закордонного паспорта мають бути додані до розділу "Додатково" у підрозділі "Мої водії". Для перетину кордону необхідно використовувати саме той закордонний паспорт, який внесений в "єЧергу" та ЄКІС.

В "Укртрасбезпеки" радять перевізникам, що у разі виникнення додаткових питань, потрібно звертатися на їх лінію інформаційної підтримки.

Нагадаємо, з 10 вересня 2025 року в Україні спростили процедуру перетину кордону для водіїв, що здійснюють вантажні перевезення.