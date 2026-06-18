Для найбільшого заводу флоат-скла в Україні поставлятимуть спеціалізовану техніку італійці

Компанія NovaSklo, яка реалізує проєкт будівництва першого в Україні заводу з виробництва флоат-скла, обрала італійську Italcarrelli як постачальника спеціалізованої техніки для внутрішньої складської логістики майбутнього підприємства.

Як пише Delo.ua, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії.

Зазначається, що компанія підписала меморандум про взаєморозуміння з італійською Italcarrelli щодо постачання п’яти спеціалізованих машин: дві Inloader та три Sideloader. Вони призначені для транспортування та переміщення пакетів скла розміром до 3300×12000 мм.

У компанії наголосили, що співпраця з Italcarrelli є ще одним кроком у розвитку проєкту та підготовці до оснащення майбутнього заводу ключовим виробничим і логістичним обладнанням.

П ро склозавод під Києвом

Компанія NovaSklo планує розпочати будівництво заводу з виробництва флоат-скла в Київській області.

Загальний обсяг інвестицій у запуск виробництва оцінюється приблизно у 250 мільйонів євро. Реалізація проєкту сприятиме створенню понад 300 нових робочих місць, а також відкриє додаткові можливості для локальних постачальників, логістичних операторів і суміжних галузей.

Виробництво скла може окупитися за 6-7 років, зважаючи на великі потреби в будівництві і відновленні України.

На майбутньому заводі планується впровадження передових енергоефективних та екологічно безпечних технологій виробництва скла, що дозволить зменшити залежність України від дорогого імпорту та стане важливим кроком до формування нового промислового сектору й посилення економічної стійкості держави.

Першу міжнародну угоду з проєктом склозаводу NovaSklo та європейськими компаніями - провідними виробниками обладнання Horn, Bottero і Zippe підписали на конференції з відновлення URC-2025 в Римі.

Проєкт передбачає, зокрема, будівництво заводу потужністю 24,8 млн кв. метрів скла на рік.

Наразі команда NovaSklo оформила земельну ділянку для виробництва та підписала договір з генеральним проектувальником.