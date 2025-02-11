Будівництво склозаводу NovaSklo перенесуть у Київську область і застрахують

Інвестиційний холдинг EFI Group, який раніше заявляв про будівництво сучасного заводу на Житомирщині, анонсував, що реалізацію проєкту вирішили перенести в Київську область.

Спочатку компанія справді планувала будувати склозавод на Житомирщині, визначила ділянку, налагодила стосунки з місцевою владою, проте згодом команда ухвалила, що з точки зору логістики і економіки найкращим рішенням буде будівництво проєкту в Київській області, заявив під час презентації інвестиційного проєкту в Києві власник EFI Group Ігор Ліскі, передає кореспондент Delo.ua.

"Економіка перемогла. Кожен кілометр логістики за те, що завод має бути в Київській області. Ми знайшли ідеальну ділянку з підведенням газу, води, логістики. Дуже скоро ми її презентуємо разом з місцевою владою", - наголосив засновник EFI Group.

Зважаючи на те, що виробництво скла є одним з найбільш енергоємних процесів, завод планують убезпечити від перебоїв живлення.

"Ви будете здивовані, наскільки це енергетично застрахований бізнес. Постачання енергії на кожен окремий елемент має подвійний захист і альтернативу: дизель генератори, газопоршневий, постачання газу через форсунки. Тому що це безперервний виробничий процес. Навіть якщо б не було війни, ми все одно це все передбачали", - наголосив Ігор Ліскі.

Окрім того, щоб застрахувати виробничу лінію та обладнання від воєнних ризиків EFI Group планує переговори з німецькою компанією Allianz Trade та британським ринком Lloyd's.

"Буде окрема страховка на німецьке обладнання компанією Hermes. Ми працюємо також з американською DFC. Це була дуже оптимістична історія, подивимося, чи не зміниться вона з приходом президента Трампа щодо страхування українських проєктів. І відкрию вам новацію: ми будемо подавати заявку на Lloyd`s - щоб це був перший промисловий проєкт, застрахований приватною компанією", - розповів інвестор.

За його словами, вже стартували переговори з німецькою стороною щодо страхування обладнання заводу, вони триватимуть близько 5-6 місяців.

"Базова зустріч буде до кінця місяця. По суті це частина уряду Німеччини, сподіваюся, що уряд України теж буде допомагати. Головна історія для обговорення - це не про вартість грошей, а про те, хто візьме на себе ризики", - додав Ліскі.

Раніше Delo.ua повідомляло про те, що У Києві презентували інвестиційний проєкт найбільшого в Україні скляного заводу NovaSklo. Будівництво склозаводу, яке стартує вже навесні 2025-го, стане пілотним проєктом для роботи інвестнянь.