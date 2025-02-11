Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,47

-0,00

EUR

43,03

-0,00

Готівковий курс:

USD

41,75

41,75

EUR

43,45

43,25

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Будівництво склозаводу NovaSklo перенесуть у Київську область і застрахують

Будівництво склозаводу NovaSklo перенесуть у Київську область і застрахують
Виробництво листкового скла застрахують в Німеччині, Британії та США. Фото: Wikipedia

Інвестиційний холдинг EFI Group, який раніше заявляв про будівництво сучасного заводу на Житомирщині, анонсував, що реалізацію проєкту вирішили перенести в Київську область. 

Спочатку компанія справді планувала будувати склозавод на Житомирщині, визначила ділянку, налагодила стосунки з місцевою владою, проте згодом команда ухвалила, що з точки зору логістики і економіки найкращим рішенням буде будівництво проєкту в Київській області, заявив під час презентації інвестиційного проєкту в Києві  власник EFI Group Ігор Ліскі, передає кореспондент Delo.ua.

"Економіка перемогла. Кожен кілометр логістики за те, що завод має бути в Київській області. Ми знайшли ідеальну ділянку з підведенням газу, води, логістики. Дуже скоро ми її презентуємо разом з місцевою владою", - наголосив засновник EFI Group.

Зважаючи на те, що виробництво скла є одним з найбільш енергоємних процесів, завод планують убезпечити від перебоїв живлення.

"Ви будете здивовані, наскільки це енергетично застрахований бізнес. Постачання енергії на кожен окремий елемент має подвійний захист і альтернативу: дизель генератори, газопоршневий, постачання газу через форсунки. Тому що це безперервний виробничий процес. Навіть якщо б не було війни, ми все одно це все передбачали", - наголосив Ігор Ліскі. 

Окрім того, щоб застрахувати виробничу лінію та обладнання від воєнних ризиків EFI Group планує переговори з німецькою компанією Allianz Trade та британським ринком Lloyd's.

"Буде окрема страховка на німецьке обладнання компанією Hermes. Ми працюємо також з американською DFC. Це була дуже оптимістична історія, подивимося, чи не зміниться вона з приходом президента Трампа щодо страхування українських проєктів. І відкрию вам новацію: ми будемо подавати заявку на Lloyd`s - щоб це був перший промисловий проєкт, застрахований приватною компанією", - розповів інвестор.

За його словами, вже стартували переговори з німецькою стороною щодо страхування обладнання заводу, вони триватимуть близько 5-6 місяців.

"Базова зустріч буде до кінця місяця. По суті це частина уряду Німеччини, сподіваюся, що уряд України теж буде допомагати. Головна історія для обговорення - це не про вартість грошей,  а про те, хто візьме на себе ризики", - додав Ліскі.

Раніше Delo.ua повідомляло про те, що У Києві презентували інвестиційний проєкт найбільшого в Україні скляного заводу NovaSklo.  Будівництво склозаводу, яке стартує вже навесні 2025-го, стане пілотним проєктом для роботи інвестнянь.

Автор:
Леся Соловчук