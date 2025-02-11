Строительство стеклозавода NovaSklo перенесут в Киевскую область и застрахуют

Инвестиционный холдинг EFI Group, ранее заявлявший о строительстве современного завода в Житомирской области, анонсировал, что реализацию проекта решили перенести в Киевскую область.

Сначала компания действительно планировала строить стеклозавод на Житомирщине, определила участок, наладила отношения с местными властями, однако впоследствии команда пришла к выводу, что с точки зрения логистики и экономики лучшим решением будет строительство проекта в Киевской области, заявил во время презентации инвестиционного проекта в Киеве владелец EFI Group Игорь Лиски.

"Экономика победила. Каждый километр логистики за то, что завод должен быть в Киевской области. Мы нашли идеальный участок с подводом газа, воды, логистики. Очень скоро мы его презентуем вместе с местными властями", — подчеркнул основатель EFI Group.

Учитывая, что производство стекла является одним из наиболее энергоемких процессов, завод планируют обезопасить от перебоев питания.

"Вы будете удивлены, насколько это энергетически застрахованный бизнес. Поставка энергии на каждый отдельный элемент имеет двойную защиту и альтернативу: дизельный и газопоршневой генераторы. Потому что это непрерывный производственный процесс. Даже если бы не было войны, мы все равно бы это все предусматривали", — подчеркнул он.

Кроме того, чтобы застраховать производственную линию и оборудование от военных рисков, EFI Group планирует переговоры с немецкой компанией Allianz Trade и британским страховым рынком Lloyd's.

"Будет отдельная страховка на немецкое оборудование компанией Hermes. Мы работаем также с американской DFC. Это была очень оптимистическая история, посмотрим, не изменится ли она с приходом Трампа по поводу страхования украинских проектов. И открою вам новацию: мы будем подавать заявку на Lloyd`s — чтобы это был первый промышленный проект, застрахованный частной компанией", - рассказал инвестор.

По его словам, уже стартовали переговоры с немецкой стороной по страхованию оборудования завода, они продлятся около 5-6 месяцев.

"Базовая встреча будет до конца месяца. По сути, это часть правительства Германии, надеюсь, что правительство Украины тоже будет помогать. Главная история для обсуждения — это не о стоимости денег, а о том, кто возьмет на себя риски", — добавил Лиски.

Ранее Delo.ua сообщало о том, что в Киеве презентовали инвестиционный проект крупнейшего в Украине стекольного завода NovaSklo. Строительство стеклозавода, которое стартует уже весной 2025 года, станет пилотным проектом для работы инвестнянь.