Строительство стеклозавода NovaSklo станет пилотным проектом для инвестнянь: как это будет работать

В Киеве презентовали инвестиционный проект крупнейшего в Украине стекольного завода NovaSklo.

По словам главного инвестора компании NovaSklo, основателя EFI Group Игоря Лиски, строительство объекта начнется в этом году. Стеклозавод будет сверхсовременным и проектируется, чтобы обеспечить широкий ассортимент продукции, максимально сократив импортозависимость страны.

Как отметил основатель EFI Group, не имея своего завода по производству стекла Украине приходится импортировать материал, из-за чего цены на стекло в Украине почти на 40% выше, чем в Европе.

"Украина ежегодно покупает стекла более чем на 150 млн евро. Из них 35% — это доставка: мы тратим эти средства на перевозку, на разрушение украинских дорог, на кучу дизеля. То, что стройматериалы будут завозить за тысячи километров, — это неэффективная история для восстановления", — подчеркнул Лиски.

По словам заместителя министров экономики Украины Андрея Телюпы, такой крупный производственный проект, как NovaSklo, – знаковый для Украины. С одной стороны стекло как стройматериал очень необходим стране в послевоенном восстановлении, подчеркнул чиновник.

"По наиболее реалистичным оценкам, рынок восстановления в Украине — это 100 миллиардов долларов, за которые мы должны в последующие десятилетия отстроить как жилые, так и промышленные объекты. Поэтому рынок строительных и конструкционных материалов является приоритетным, объяснил Телюпа.

С другой стороны, отметил замминистра, государство сейчас меняет вектор экономики с сырьевой на модель, ориентированную на конечные продукты. Поэтому и был запущен новый механизм инвестнянь, который будет поддерживать крупные производственные проекты с инвестициями от 12 миллионов евро.

По словам чиновника, строительство стеклозавода станет одним из первых пилотных проектов для инвестирования. Реализация совместного проекта покажет, насколько успешно работает этот инструмент, требуются ли изменения в действующих программах поддержки.

Для запуска механизма инвестиций во время презентации был подписан меморандум о сотрудничестве между компанией NovaSklo и UkraineInvest – правительственным офисом по привлечению инвестиций.

И.о. исполнительного директора UkraineInvest Александр Мельниченко подчеркнул, что Украина проходит уникальный опыт привлечения инвестиций во время войны.

Украина в этот сложный период смогла создать систему защиты и сопровождения инвестора. Уникальность проекта NovaSklo состоит в том, что это инвестиции в мирный бизнес, добавил он.

"Что есть для того, чтобы этот знаковый проект заработал? Как определено законодательством, инвестор со значительными инвестициями, — это 12 миллионов евро плюс (без налога на добавленную стоимость), создание как минимум 10 рабочих мест). Эти все вещи есть в этом проекте. Во-вторых, это должна быть сфера, определенная законом, и действительно этот проект полностью попадает.

По его словам, "UkraineInvest с сегодняшнего дня является образно говоря лоцманом, который поможет команде пройти рифы профессиональной инвестиционной жизни". Законодательство определяет, что так называемые инвестируемые будут сопровождать проект не только на этапе подписания соглашения с Минэкономики, а в течение пяти лет.

"Что получит инвестор? В том или ином виде преференции и льготы, которые могу составлять до 30% стоимости инвестиционногопроекта. Если исходить из суммы 12 млн евро, это льготы на 3,6 млн евро. Это помощь не деньгами, а компенсация затрат на присоединение к инженерно-транспортной инфраструктуре, разные льготы — налоговые, таможенные, земельные", — пояснил руководитель UkraineInvest.

Государство обеспечило возмещение средств на 2025 год. Кроме того, инвестняни должны обеспечить команде NovaSklo юридическую, аналитическую, консультативную помощь при реализации проекта.

Что известно о проекте NovaSklo

Локация. По словам Игоря Лиски, завод NovaSklo будут строить не в Житомирской области, как заявлялось ранее, а в Киевской — в 15 км от столицы. Инвесторы долго изучали возможности житомирского участка, но все же предпочли киевскую локацию.

"Победила экономика. Мы поняли, что хотя бы один стеклозавод должен быть в Киевской области", — подчеркнул основатель EFI Group.

Общие инвестиции. Стоимость проекта – 240 млн евро, которые предоставит один из немецких банков. Экспортно-кредитное агентство Германии будет привлечено к страхованию проекта. Сумма страховой компенсации составит 85% от стоимости оборудования – это около 97 млн евро.

Самым дорогим компонентом в реализации инвестпроекта является производственная линия из Германии. Согласно предварительным договоренностям, соглашение предусматривает 1,5 года совместной эксплуатации завода и обучение персонала в ЕС.

Продукцию NovaSklo будут использовать даже при производстве солнечных панелей. Инфографика: EFI Group

Стадии реализации. Согласно материалам презентации, все подготовительные работы завершены – они заняли 1,5 года. В скором времени будет объявлен конкурс на генподрядчика. Строительные работы и монтаж производственной линии намечены на 2,5 года. Первое стекло должно появиться на заводе в 2027 году.

Мощности. Завод покроет 50% потребности в стекле в стране. При проектировании будет закладываться возможность строительства второй линии, чтобы закрыть все потребности государства на период восстановления Украины.

"Производство будет сложное — это непрерывный процесс, принцип флоат — это когда расплавленное стекло выливается на расплавленное олово, прокатывается, нарезается закаляется. А мы замахнулись не просто на производство стекла, а на качественный конечный продукт, это энергоэффективное стекло с напылением по лучшим европейским образцам".

Ассортимент. Завод будет производить стекло с флоатом покрытием уже с первых дней работы. Следующим этапом в производстве будет зеркальное стекло, каленое, многослойное и стекло с покрытием MVSD.

Материалы. Для обеспечения работы NovaSklo предусмотрена собственная добыча стеклянных песков, по словам Лиски, компания получила лицензию от государства. Одну из важнейших составляющих – соду – планируют импортировать, предварительно из Болгарии.

Окупаемость. Мощности, ассортимент и склад в центре потребления позволят построить прямые продажи, что ускорит бизнес-процессы. Инвесторы оценивают окупаемость проекта от 6 лет и старше.

За последние 10 лет EFI Group выстроила пять заводов с нуля. NovaSklo станет шестым и самым крупным проектом компании.