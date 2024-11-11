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Правительство урезало финансирование программы "инвестнянь" на 1,2 млрд грн
Кабинет министров перераспределил 1,237 млрд гривен в рамках бюджетных назначений Министерства экономики на 2024 год.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, в рамках специального фонда государственного бюджета осуществлено перераспределение расходов развития путем уменьшения их объема по программе "Обеспечение государственной поддержки реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями" (так называемая программа "инвестняней") на 1 млрд 237,16 млн грн.
В то же время увеличены расходы по программе "Государственное стимулирование создания индустриальных парков" на 237,16 млн. грн. и по программе "Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги" на 1 млрд. грн.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Как уточнил Мельничук, перераспределенные средства будут направлены на обеспечение государственного стимулирования создания индустриальных парков и реализации экспериментального проекта частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства.
Ранее правительство одобрило подписание двух специальных инвестиционных договоров для получения компенсации от государства за вложение значительных инвестиций.
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Суммарный объем государственной поддержки составляет до 30% от объема инвестиций. На данную программу в 2024 году было заложено 3 млрд грн.