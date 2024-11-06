Кэшбэк 15% на покупку техники: как будет работать новая правительственная программа

После успешного перезапуска программы компенсации 25% стоимости отечественной сельхозтехники для украинских аграриев правительство решило аналогично стимулировать украинские строительные компании покупать технику у отечественных производителей . Кроме техники для строительства и восстановления в список также попали автобусы, лифты и прицепы. Украинские машиностроительные предприятия достаточно высоко оценивают перспективы этой программы и рассчитывают на то, что этот инструмент позволит им существенно усилить позиции на внутреннем рынке.

Министерство экономики, инициировавшее программу в конце октября опубликовало первый перечень техники, покупателям которой государство будет возвращать 15% от стоимости. В него вошли автобусы грузовика, прицепы и лифты, производства девяти украинских предприятий . В Минэкономики утверждают, что продолжают принимать заявки от украинских машиностроительных компаний, так что со временем перечень такой техники будет расширяться.

Между тем, к программе уже присоединились украинские банки , которые будут принимать заявки на компенсацию от покупателей. В Министерстве экономики ожидают, что программа позволит отечественным производителям нарастить долю на рынке и станет одним из стимулов роста украинской экономики.

Программа отработана на аграриях

По словам директора группы "Автоконсалтинг" Олега Омельницкого , правительственная программа является достаточно существенной поддержкой для украинского машиностроения. В результате это будет стимулировать бизнес наращивать производство и увеличивать численность рабочих мест.

"Теперь бизнесу будет выгоднее покупать новые украинские автобусы, чем подержанные импортные. Также значительное конкурентное преимущество получат украинские прицепы и цистерны, которые и так дешевле европейских аналогов", — говорит Омельницкий.

По его словам, бизнесу, украинским производителям нужно доказывать высокий уровень локализации своего производства, поскольку в Украине достаточно много предприятий, которые под видом отечественного производства фактически предлагают китайский товар. Так что в перечне пока немного предприятий, но есть большая надежда на то, что список техники для "кэшбэка" от государства будет расширен.

Сама модель новой программы достаточно хорошо проработана на программе компенсации отечественной сельхозтехники , успешно перезапущенной в марте этого года. Совладелец компании "Агромашинвест" Сергей Сергеев говорит, что техника его компании уже успешно продается по программе компенсации 25% аграриям. Поэтому в "Агромашинвесте" решили включить в новую программу погрузчик FARMER, разработанный на базе их тракторов.

Он отмечает, что указанные программы стимулируют покупать украинскую технику исключительно для бизнеса. А вот при государственных закупках через Prozorro для части техники отсутствует требование по локализации производства. Поэтому основным преимуществом на торгах является цена, и здесь отечественным производителям почти нереально конкурировать с более дешевой китайской продукцией.

"Сегодня есть много государственных компаний, которые хотели бы покупать наши тракторы, например "Леса Украины", но требования государства им этого не позволяют. Поэтому мы не заходим в тендеры, потому что понимаем, что никогда не выиграем у Китая", — говорит Сергеев.

Стимул к росту

Находящееся в Кропивницком предприятие "Эльворти" также включилось в новую правительственную программу после успешного опыта работы по программе для аграриев. Директор торгового дома "Эльворти" Виталий Подскальнюк говорит, что программа компенсации 15% покупателям украинской техники, по предварительным подсчетам, позволит его компании увеличить производство и реализацию соответствующей техники на 25-30% в год.

"При условии успеха этой программы мы в следующем году планируем выйти на объемы производства в 50 экскаваторов в год. Чтобы вы понимали, мы за последние 4-5 лет реализовали около 110 экскаваторов в Украине", — рассказывает Подскальнюк.

По его словам, за 2023 год в Украину было завезено и реализовано примерно 600 новых экскаваторов, а доля рынка отечественных производителей относительно невелика. Однако, пользуясь новой программой поддержки "Эльворти", планирует нарастить долю украинскому рынку до 30%.

"Мы еще не работали по программе компенсации, поэтому делать выводы пока рано. Но предварительно я думаю, что оно даст толчок для увеличения производства. Такое нужно было делать еще в 2000 году", — говорит председатель правления предприятия "Черкасский автобус" Виталий Раабе .

Он отмечает, что после начала полномасштабной войны украинский бизнес почти не покупает новые автобусы, так что компенсация 15% могла бы стимулировать продажи компании.

А по словам СЕО группы компаний Евроформат, которая производит лифты в Киеве, Игоря Ткаченко сейчас украинские производители лифтов сейчас испытывают значительное давление со стороны зарубежных поставщиков, которые предлагают более дешевые решения, но не всегда имеют склады оборудования в Украине. Часто техническая поддержка лифтов ложится на плечи местных подрядчиков, что может задержать решение экстренных ситуаций. Следовательно, усиление позиций отечественного производителя, имеющего производство и запасы в Украине, позволит обеспечить быстрое обслуживание лифтов в таких ситуациях.

"В условиях, когда около 62% лифтов в Украине нуждаются в замене, застройщики, ОСМД и ЖСК получили возможность выбирать высококачественные лифты украинского производства, не идя на компромиссы по безопасности и надежности", — говорит Ткаченко.

По его словам, компания рассчитывает, что новая программа поддержки позволит увеличить продажи лифтов на 20-30% уже в 2025 году.

Денег для программы в бюджете на следующий год пока нет

В Минэкономики рассказали, что реализация программы в этом и следующем году позволит нарастить долю отечественной техники и оборудования на внутреннем рынке до 5-10% и соответственно на 10% сократить импорт. При этом это позволит запустить производство до 100 новых видов техники, которую в Украине пока не выпускали.

Также в профильном министерстве ожидают, что реализация программы до конца следующего года позволит создать примерно тысячу новых рабочих мест и условия для технического переоснащения двух тысяч предприятий, привлекая дополнительные инвестиции в размере 300 млн гривен. Кроме этого, реализация программы в этом и следующем годах позволит дополнительно привлечь 1,5 млрд гривен дополнительных налогов в бюджет.

Большинство опрошенных экспертов и бизнеса также положительно воспринимают правительственную инициативу, однако отмечают, что будущее программы будет зависеть от возможности ее финансирования. В министерстве экономики по запросу Delo.ua сообщили, что по прогнозам областных государственных администраций только в 2024 году компенсации в объеме 15% стоимости техники и оборудования необходимо 1 млрд гривен.

Финансирование программы компенсации 15% на покупку украинской техники, как и финансирование покупки отечественной техники для аграриев, происходит в рамках экспериментальных проектов экономической платформы "Сделано в Украине". Но в проекте государственного бюджета на 2025 год финансирование этих проектов не предусмотрено. Поэтому Минэкономики еще в октябре инициировало внесение изменений в проект госбюджета для дополнительного выделения на эти нужды 1 млрд. гривен.

Хотя в проекте госбюджета на следующий год, который был проголосован 31 октября , пока не предусмотрены расходы на стимулирование отечественного машиностроения, не исключено, что такие изменения будут внесены во второе чтение. Или их внесут уже после принятия бюджета после очередного транша западной помощи.