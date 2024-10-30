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К программе компенсации стоимости украинской техники присоединились еще10 банков
Еще десять украинских банков присоединились к программе частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства. Финансовые учреждения подписали меморандумы о сотрудничестве с Министерством экономики Украины, которое реализует программу в рамках инициативы "Сделано в Украине".
Об этом сообщает Министерство экономики.
Теперь предприниматели смогут получить 15% компенсации за покупку техники, такой как автобусы, грузовики, трансформаторы и другое оборудование.
Министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что двенадцать банков уже предоставляют услуги по этой программе, что позволяет бизнесу модернизировать производственные мощности и достичь энергонезависимости.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
К программе уже присоединились следующие банки:
- "Банк восток"
- "Скай банк"
- "Прокредит банк"
- "ОТП банк"
- "Пиреус банк МКБ"
- АКБ "Львов"
- "Укргазбанк"
- "Акцент-банк"
- "Радорбанк"
- "МТБ банк"
- "Банк кредит Днепр"
- "Глобус"
Предприниматели, стремящиеся получить компенсацию, должны оплатить оборудование через один из банков-участников и подать заявление вместе с подтверждающими документами.
Банки, вовлеченные в программу, занимаются проверкой документов, передачей информации в Министерство экономики и перечислением компенсаций на счета заявителей.
Компенсации будут предоставляться за технику, приобретенную до 1 декабря 2024, если заявка будет подана до 5 декабря. Для техники, приобретенной после 1 декабря, выплаты начнутся в следующем году. Финансирование предоставляется в порядке подачи заявок и зависит от бюджета.
О программе компенсации
Добавим, что почти 150 млн грн компенсации от государства получат агропроизводители, которые приобрели в сентябре текущего года сельхозтехнику и оборудование украинского производства. Приказ о выделении средств для переполненных их покупателям уполномоченных банков Министерство экономики подписало 24 октября 2024 года.
Список техники и оборудования регулярно обновляется после проверки локализации производства. Уровень локализации должен превышать 60% (40-45% для тракторов, комбайнов, спецтехники и т.п.). Соответствие производителей устанавливается согласно критериям, указанным в постановлении Кабинета министров от 1 марта 2017 г. № 130 (с изменениями).
Напомним, программа частичной компенсации государством стоимости сельхозтехники и оборудования украинского производства в Украине стартовала 8 апреля.
Эксперты высоко оценивают ее перспективы как движителя для создания мощного украинского машиностроительного кластера, однако выдвигают и ряд замечаний, которые следовало бы проделать правительству и Минэкономики. Подробнее об этом читайте в статье Delo.ua.