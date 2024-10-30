До програми компенсації вартості української техніки долучилися ще 10 банків

Ще десять українських банків приєдналися до програми часткової компенсації вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Фінансові установи підписали меморандуми про співпрацю з Міністерством економіки України, яке реалізує програму в рамках ініціативи “Зроблено в Україні”.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Тепер підприємці зможуть отримати 15% компенсації за покупку техніки, такої як автобуси, вантажівки, трансформатори та інше обладнання.

Міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що дванадцять банків вже надають послуги за цією програмою, що дозволяє бізнесу модернізувати виробничі потужності та досягти енергонезалежності.

До програми вже долучилися такі банки:

"Банк восток"

"Скай банк"

"Прокредит банк"

"ОТП банк"

"Піреус банк МКБ"

АКБ "Львів"

"Укргазбанк"

"Акцент-банк"

"Радарбанк"

"МТБ банк"

"Банк кредит Дніпро"

"Глобус"

Підприємці, що прагнуть отримати компенсацію, мають оплатити обладнання через один із банків-учасників та подати заяву разом із підтверджуючими документами.

Банки, залучені в програму, займаються перевіркою документів, передачею інформації до Міністерства економіки та перерахуванням компенсацій на рахунки заявників.

Компенсації надаватимуться за техніку, придбану до 1 грудня 2024 року, якщо заявка буде подана до 5 грудня. Для техніки, придбаної після 1 грудня, виплати розпочнуться наступного року. Фінансування надається у порядку подачі заявок і залежить від наявного бюджету.

Про програму компенсації

Додамо, майже 150 млн грн компенсації від держави отримають агровиробники, які придбали у вересні поточного року сільгосптехніку та обладнання українського виробництва. Наказ про виділення коштів для уповноважених банків, які перерахують їх покупцям, Міністерство економіки підписало 24 жовтня 2024 року.

Перелік техніки та обладнання регулярно оновлюється після перевірки локалізації виробництва. Рівень локалізації має перевищувати 60% (40-45% для тракторів, комбайнів, спецтехніки тощо). Відповідність виробників встановлюється згідно з критеріями, зазначеними у Постанові Кабінету міністрів від 1 березня 2017 року № 130 (зі змінами).

Нагадаємо, програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва в Україні стартувала 8 квітня.

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