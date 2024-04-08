Стартувала оновлена програма компенсації вартості української c/г техніки та обладнання

В Україні офіційно запрацювала відновлена урядом програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва.

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Про це повідомило Міністерство економіки.

Зазначається, що відповідний наказ про формування та затвердження Переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується коштом бюджету, підписала під час презентації економічної платформи "Зроблено в Україні" та зустрічі з підприємцями Чернігівщини міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, підписання офіційно запустило програму компенсацій за сільгосптехніку українського виробництва. Купуючи техніку від виробників з Переліку, аграрії зможуть отримати назад 25% від вартості цієї техніки.

"Програма компенсації аграріям довела свою надзвичайну ефективність в попередні роки. Частка української продукції на внутрішньому ринку за період 2017-2021 років зросла вдвічі через створений попит та цінову перевагу. Обсяг виробництва зріс з 5 до 12 тис. одиниць, половина із яких експортувалась. Програма сприяла надходженню інвестицій в галузь, створенню робочих місць та додаткових доходів до бюджетів усіх рівнів", - зазначила міністр економіки.

Інфографіка: Міністерство економіки

Вона додала, що на сьогодні компенсації аграріям є складовою економічної програми "Зроблено в Україні". В держбюджеті на 2024 рік на реалізацію програми закладено мільярд гривень. За підрахунками, цього вистачить, щоб задовольнити заявки на вітчизняну техніку близько чотирьох тисяч агровиробників.

"А головне – ми надаємо новий поштовх для розвитку машинобудівних підприємств. Орієнтовно підтримка дозволить збільшити на ринку пропозицію вітчизняної техніки та обладнання вдвічі, запустити виробництво нових найменувань, посилить інтерес інвесторів до галузі", - повідомила Свириденко.

Завдяки реалізації програми цього року аграрії, що купуватимуть у виробників, внесених до переліку, заощадять на придбанні 25%. Імпорт сільгоспмашин та обладнання може зменшитись до 10%. До того ж програма сприятиме створенню біля тисячі нових робочих місць.

Наразі станом на 8 квітня 2024 року до оновленого переліку увійшло 964 номенклатурних позицій продукції 21-го українського виробника сільгоспмашин та обладнання. За підсумками надходження та розгляду нових заяв виробників техніки та обладнання перелік буде оновлюватися.

У Міністерстві економіки нагадали, що 8 березня уряд удосконалив механізм використання коштів, передбачених на компенсацію аграріям за придбану техніку та обладнання. Зокрема, врахувавши нові обставини для бізнесу, пов'язані з агресією РФ проти України, спростивши механізм та забезпечивши можливості бути внесеним до переліку ширшого кола виробників. Ключовими вимогами для того, щоб бути внесеними до списку, є рівень локалізації, наявність сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві, питома вага витрат на оплату праці тощо.

Щоб бути включеним до переліку виробнику техніки та обладнання, потрібно подати відповідну заявку та документи до неї до Міністерства економіки.

Заявки щодо включення техніки та обладнання до переліку в поточному бюджетному періоді подаються до 31 жовтня.

Техніка та обладнання за заявками, поданими після 1 листопада, може бути включена до переліку на наступний рік.

Щоб отримати часткову компенсацію від держави вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

Програми підтримки сільськогосподарських виробників

Крім програми компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, як розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, загалом у 2024 році є такі програми з підтримки сільськогосподарських виробників: