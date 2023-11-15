Підтримка промисловості в 2024 році включатиме ряд успішних програм з довоєнних часів - нардеп

Програма державної підтримки промисловості в 2024 році включатиме в себе деякі програми, які продемонстрували високу ефективність ще перед повномасштабним російським вторгненням в Україну, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський в інтерв'ю виданню Delo.ua. Це, наприклад, компенсація частини вартості сільгосптехніки, на яку в 2024 році виділять 1 млрд грн.

"Виробники сільгосптехніки готові, і я впевнений, що запит аграріїв і їх спроможність виробляти техніку перевищить передбачений в бюджеті 1 млрд грн. Дуже важливо, що на 2024 рік в бюджеті є хоча б цей мільярд, і, сподіваюся, програма запрацює з самого початку наступного року", - пояснив нардеп.

Він додає, що програма компенсації 25% вартості сільгосптехніки її виробнику проявила себе як ефективний спосіб державної підтримки - завдяки їй в 2017-2021 рр виробництво в цій галузі зросло вдвічі.

Крім того, в бюджеті-2024 закладено також біля 3 млрд грн на стимулювання попиту на українські товари, але наразі чітко не визначено, про які саме товари йдеться. За словами Дмитра Кисилевського, ці кошти варто спрямувати на аналогічні програми часткової компенсації виробниками продукції машинобудування, комунальної техніки, спецтехніки, ліфтів чи міського транспорту. Оскільки машинобудування є одним з найбільших мультиплікаторів для економіки, стимулювання попиту на цю продукцію вітчизняного виробництва забезпечить також додаткову зайнятість населення.

Яку держпідтримку економіки передбачає бюджет-2024?

Нардеп уточнює, що навіть в умовах повномасштабної війни важливо спрямувати на розвиток економіки принаймні частину бюджетних коштів. У держбюджеті України на 2024 рік вдалося зберегти наступні статті, які передбачають стимулювання промисловості:

Державна кредитна програма "5-7-9" - 18 млрд грн;

Державна програма компенсацій аграріям 25% за купівлю української с/г техніки - 1 млрд грн%;

Розвиток інфраструктури індустріальних парків - 1 млрд грн;

Державна програма "Шкільний автобус" - 1 млрд грн;

Надання грантів для створення або розвитку бізнесу - 1,37 млрд грн;

Забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями - 3 млрд грн;

Передбачені кошти на започаткування власної справи, гуманітарне розмінування, іпотечну програму "єОселя", підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги і низку інших програм.

Про бюджет-2024, галузеву держпідтримку, індустріальна парки, локалізацію виробництва в державних закупівлях та майбутнє української "оборонки" читайте в інтерв'ю з Дмитром Кисилевським, опублікованим на сайті видання.