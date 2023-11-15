Поддержка промышленности в 2024 году будет включать ряд программ, хорошо проявивших себя до войны

Программа государственной поддержки промышленности в 2024 году будет включать в себя некоторые программы, продемонстрировавшие свою эффективность еще перед полномасштабным российским вторжением в Украину, сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в интервью изданию Delo.ua. Это, например, компенсация части стоимости сельхозтехники, на которую в 2024 году будет выделено 1 млрд грн.

"Производители сельхозтехники готовы, и я уверен, что запрос аграриев и их способность производить технику превысит предусмотренные в бюджете 1 млрд грн. Очень важно, что на 2024 год в бюджете есть хотя бы этот миллиард, и, надеюсь, программа заработает с самого начала следующего года", - объяснил нардеп.

Он уточнил, что программа компенсации 25% стоимости сельхозтехники ее производителю проявила себя как эффективный способ государственной поддержки – благодаря ей в 2017-2021 гг. производство в этой отрасли выросло вдвое.

Кроме того, в бюджете-2024 заложено также около 3 млрд грн на стимулирование спроса на украинские товары, но четко не определено, о каких именно товарах идет речь. По словам Дмитрия Кисилевского, эти средства следует направить на аналогичные программы частичной компенсации изготовителями продукции машиностроения, коммунальной техники, спецтехники, лифтов или городского транспорта. Поскольку машиностроение является одним из крупнейших мультипликаторов для экономики, стимулирование спроса на продукцию отечественного производства обеспечит также дополнительную занятость населения.

Какую господдержку экономики предполагает бюджет-2024?

Нардеп уточняет, что даже в условиях полномасштабной войны важно направить на развитие экономики по крайней мере часть бюджетных средств. В госбюджете Украине на 2024 год удалось сохранить следующие статьи, предусматривающие стимулирование промышленности:

Государственная кредитная программа "5-7-9" – 18 млрд грн;

Государственная программа компенсаций аграриям 25% за покупку украинской с/х техники – 1 млрд грн%;

Развитие инфраструктуры индустриальных парков – 1 млрд грн;

Государственная программа "Школьный автобус" – 1 млрд грн;

Предоставление грантов для создания или развития бизнеса – 1,37 млрд грн;

Обеспечение государственной поддержки реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями – 3 млрд грн;

Предусмотрены средства на начало собственного дела, гуманитарное разминирование, ипотечную программу "єОселя", поддержку внутреннего спроса на отечественные товары и услуги и ряд других программ.

О бюджете-2024, отраслевой господдержке, индустриальных парках, локализации производства в государственных закупках и будущем украинской оборонки читайте в интервью с Дмитрием Кисилевским, опубликованном на сайте издания.