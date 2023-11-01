- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
Правительство на 2024 год заложило 4,2 миллиарда гривен для агросектора. Что об этом думают участники рынка
Правительство в бюджете на 2024 год заложило не менее 4,2 млрд грн расходов на поддержку агросектора. Редакция Delo.ua проанализировала данные бюджетного законопроекта и пообщалась с реальным агросектором. В целом, фермеры приветствуют предоставление господдержки, но советуют все просчитать, прежде чем подаваться на некоторые из ее программ.
Украинский агропромышленный комплекс в 2024 году может получить из бюджета 4,2 млрд грн, эти средства заложены в бюджетном законопроекте №10000. Их выплаты будут производиться по линии Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства экономики. Пока документ уже принят парламентом в первом чтении, идет подготовка к рассмотрению документа в целом.
- Кому и сколько достанется из бюджета?
- Использует ли агробизнес господдержку?
- Брать или не брать грант на развитие бизнеса?
Кому и сколько достанется из бюджета?
Если проанализировать документ, то можно увидеть следующие суммы расходов на 2024 год:
-
2 млрд грн на компенсацию затрат на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения (46% общего объема выплат);
-
1,37 млрд грн на безвозвратные гранты для создания или развития перерабатывающих предприятий, в том числе в отраслях садоводства, ягодничества, виноградарства и строительства теплиц. Эти расходы не учитываются в общую сумму, поскольку пока невозможно подсчитать долю грантов, которую используют в будущем году именно аграрии;
-
1 млрд грн по программе частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства, которую перезапустят в следующем году (24%);
- 796 млн грн субсидий на гектар земель сельхозназначения для ведения деятельности на деоккупированных территориях (19%);
- 205 млн грн государственной поддержки организаций водопользователей и аграриев, использующих мелиорированные земли (5%);
-
125,3 млн грн на работу рыбовоспроизводственных комплексов и выращивание мальков для зарыбления водоемов, а также соблюдение финансовых обязательств перед международными организациями (3%);
-
80 млн грн кредитов для фермерских хозяйств на создание материально-технической базы (2%).
-
Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" продолжит действовать и в 2024 году, а точная сумма выданных кредитов будет зависеть от количества запросов со стороны бизнеса.
При этом господдержка агросектора Украины сокращается с 2018 года даже в натуральном расчете, не учитывая девальвации гривны. После рекордных 6,3 млрд грн в 2018 году господдержка АПК шесть лет не превышала этого показателя (данные KSE Institute и Минагрополитики).Подписывайтесь на наш Telegram канал
|Год
|Объемы господдержки АПК, млрд грн
|2018
|6,3
|2019
|3,4
|2020
|4,0
|2021
|4,5
|2022
|4,6
|2023
|как минимум 1,4
|2024
|4,2
На 2022 год из госбюджета планировалось профинансировать 16 программ поддержки для агросектора на 4,6 млрд грн. Из-за полномасштабного российского вторжения их исполнение было остановлено.
В бюджете на 2022 год программы господдержки агросектора группировались в четыре основные категории:
- Возмещение стоимости с/х техники;
- Удешевление кредитов и страховых платежей;
- Развитие животноводства, растениеводства, садоводства, виноградарства и хмелеводства;
- Дотация на орошение для аграриев южных областей.
Дополнительно планировалось потратить 715 млн. грн. на проведение земельной реформы, а также 2,7 млрд. грн. на развитие мелиоративных комплексов и содержание водохозяйственных систем.
Всего на 2022 год в Украине действовали 16 следующих направлений господдержки:
- Частичная компенсация стоимости сельхозтехники;
- Финансовая поддержка мер в АПК путем удешевления кредитов;
- Финансовая поддержка развития садоводства, виноградарства и хмелеводства;
- Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств на 2022 год (субсидия на единицу возделываемых угодий, дотация за содержание коров);
- Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств (частичная компенсация расходов на оказанные совещательные услуги, финансовая поддержка фермерских хозяйств на возвратной основе, доплата в пользу застрахованных лиц-членов/председателя СФХ ЕСВ, финансовая поддержка вновь ФГ для получения с/х совещательных услуг);
- Государственная поддержка развития животноводства и переработки с/х продукции (возмещение стоимости закупленных племенных животных, пчел, спермы и эмбрионов);
- Государственная поддержка развития животноводства и переработки с/х продукции (возмещение стоимости животноводческих объектов (до 50% стоимости, специальная бюджетная дотация за имеющиеся пчелосемьи);
- Государственная поддержка развития животноводства и переработки с/х продукции (специальная бюджетная дотация за содержание козочек, козематок, оврагов, овцематок, специальная бюджетная дотация за прирост поголовья коров собственного воспроизводства);
- Государственная поддержка нишевых культур;
- Государственная поддержка развития картофелеводства;
- Государственная поддержка страхования сельскохозяйственной продукции (страхование посевов пшеницы озимой с государственной поддержкой от сельскохозяйственных рисков);
- Государственная поддержка использования мелиорированных земель;
- Развитие скотоводства;
- Государственная поддержка садоводства (трудоемких отраслей);
- Государственная программа поддержки садоводства (поддержка малых и средних производителей до 20 га, компенсация до 50% стоимости инвестиций на гектар);
- Государственная поддержка органического производства.
Использует ли агробизнес господдержку?
Чтобы узнать детали взаимодействия агрария и государства при получении помощи, издание Delo.ua опросило несколько крупных агрохолдингов из ТОП-10 по земельному банку, несколько средних агрокомпаний, а также фермеров с участками в обработке до 100 га.
Представители крупнейших агрокомпаний отказались комментировать эту тему или сообщили, что не пользуются поддержкой от государства из-за отсутствия такой потребности или несоответствия их бизнесу параметрам программ помощи.
Схожая ситуация и с агрокомпаниями из второго и третьего десятка украинских сельхозпредприятий – они либо рассчитывают на собственные силы и кредитуются у частных финучреждений, либо их бизнес также не отвечает условиям программ помощи.
"Компания не получает господдержку (речь идет о программе 5-7-9% - ред.), потому что пользуется кредитами негосударственных банков. Что касается техники - принимаем в лизинг. Мы участвовали в международных программах поддержки, в частности USAID, но пока в процессе, поэтому прокомментировать сможем позже", - уточнили изданию в пресс-службе агрохолдинга из Харьковской области.
Больше информации удалось получить от фермеров. Предприниматель Василий Банашкевич, владелец завода по производству оборудования для индукционной сушки "Нано Индуктор" и фермы по выращиванию топинамбура в Ивано-Франковской области отмечает, что он и большинство его знакомых не подавались на получение господдержки.
По его словам, государство должно в первую очередь заботиться не о введении программ дотаций, а о грамотно рассчитанных подходах в политике развития сельского хозяйства.
"В материальном плане для фермера поддержка ничего не меняет. Ему нужно подготовить много документов, а в конечном итоге он получит помощь, которую "съест" инфляция, пока ее начислят. И он ситуативно радуется полученной дотации, и чиновник "галочку" поставит, что все выполнили программу поддержки с/х, в то время как о защите прав украинских потребителей и защите производителей от импорта никто думать не хочет", - подчеркивает предприниматель.
Также он отметил три тезиса, вокруг которых должна строиться государственная политика поддержки агросектора:
- Средства на дотации нужно вкладывать в оборудование и переработку, чтобы подтолкнуть сельхозпроизводителя создавать добавленную стоимость;
- Дотации есть смысл давать для развития конкретных подотраслей агросектора, но с контролем ввоза аналогичной продукции из-за границы, чтобы исключить ситуацию, когда государство раздает деньги на профильную поддержку, а выбранная отрасль проигрывает конкуренцию дешевому импорту;
-
Контроль над экологическим состоянием почв и их восстановлением. Каждый следующий год фермер должен все больше интенсифицировать производство и увеличивать затраты на подкормку и внесение удобрений, чтобы хотя бы выйти на уровень урожайности прошлого года. Государство должно контролировать ответственную работу АПК, в то время как нынешний формат дотаций является ситуативной мерой помощи.
То есть, господдержка действительно помогает аграриям, но это не панацея и не автоматическое решение проблем АПК, констатирует Василий Банашкевич.
Брать или не брать грант на развитие бизнеса?
Прежде чем подавать заявку на получение государственной помощи, нужно внимательно прочесть условия ее предоставления и просчитать ее целесообразность.
Антон Преображенский, совладелец киевской сети сити-ферм Growa, выращивающей на продажу микрозелень, рассказал изданию о попытке получить грант в 7 млн грн. Он рассматривал вариант создания вертикальной фермы для выращивания готовых к употреблению проростков растений, которая по государственному классификатору соответствует модульной теплице площадью 1,6-2,4 га.
Согласно данным Минагрополитики, требования к предпринимателю-получателю следующие:
- Грант покрывает до 70% стоимости строительства модульной теплицы, но не более 7 млн грн;
- Владелец снабжает теплицу источником водозабора и орошения;
-
Земельный участок под ним должен находиться в собственности и/или пользовании сроком не менее 7 лет;
- Срок ее строительства не более 1 года с момента получения бюджетных средств;
- Отсутствие долгов по уплате налогов;
- Обязательство по работе теплицы в течение не менее 3 последующих лет. В противном случае получатель должен вернуть грант;
- Владелец бизнеса принимает на работу не менее 14 человек на 1 га модульных теплиц.
Стоит уточнить, что 31 октября Кабмин установил новые нормы расчета количества трудоустроенных лиц - теперь вместо 14 рабочих мест на гектар теплиц необходимо нанять не менее 4 постоянных и 10 сезонных работников.
Антон Преображенский рассказывает, что просчитал целесообразность этой программы господдержки и отказался от нее, поскольку его бизнес не "потянет" трудоустройство минимум 25 рабочих, как требуют правила получения гранта Для сравнения, в настоящее время в Growa работает 4 человека, а запланированную предприятием вертикальную ферму вполне может обслуживать два человека.
То есть, если платить персоналу даже минимальную заработную плату (10 тыс. грн с учетом всех налогов), то получается 250 тыс. грн ежемесячной нагрузки на бизнес. При условии, что теплица должна работать не менее 36 месяцев, эта зарплатная нагрузка составит за три года около 8 млн. грн и будет сопоставима с суммой гранта.
"Денежный грант позволяет ускорить развитие бизнеса - за год мы получим 7 млн грн, но это значительные дополнительные финансовые обязательства для нас на следующие 3 года, все это время мы будем платить гораздо больше. Поэтому получается, что в десятилетней перспективе у нас будет один и тот же результат развития, что с грантом, что без него. Тем более, сейчас война, есть риск повреждения или уничтожения фермы, и я не могу гарантировать, что бизнес будет стабильно работать 3 года. Поэтому в нашем случае имеем больше рисков, чем помощи", – объясняет предприниматель.
Также в перспективе будущего десятилетия следует учитывать распространение искусственного интеллекта и уменьшение потребностей в человеческом ресурсе, поэтому следует ожидать, что в 2030-х содержать дополнительных рабочих в штате тепличного хозяйства станет еще сложнее. Поэтому совладелец Growa отмечает, что более перспективным подходом являются гранты на оборудование и технологии, а не на увеличение количества работников.
Антон Преображенский уточняет, что заинтересовать предпринимателей пользоваться государственными грантами могут следующие изменения в порядке их получения:
- Решение о выдаче гранта должно принимать финансовое учреждение в виде банка или профильное министерство, а не Центр занятости, как это работает сейчас. Главная цель этого гранта состоит в создании благоприятных условий для развития производителей пищевых продуктов, а не трудоустройстве безработных людей;
-
Освобождение предпринимателя от уплаты налогов за дополнительно нанятых рабочих в течение первых трех лет работы бизнеса. Тогда предприятие сможет трудоустроить дополнительное количество людей и не будет вынужден закладывать увеличенные налоговые расходы в стоимость своего продукта, то есть сохранит конкурентоспособность с другими игроками рынка;
- Упрощение требований к количеству персонала. Работа в теплицах физически тяжелая, поэтому многие претенденты, направленные на работу Центром занятости, могут увольняться с должностей после первого месяца работы. Однако требования к гранту нуждаются в возвращении всей суммы помощи, если будет нарушен хотя бы один из пунктов договора. В результате получатель гранта встает перед дилеммой - потерять грантовую помощь из-за невозможности поддерживать заданный штат работников или тратить дополнительные средства на материальное поощрение персонала.
При этом предприниматель не отрицает целесообразность предоставления грантов в других отраслях экономики с большей потребностью в трудовых ресурсах и другим ценообразованием.
"Есть бизнесы, где грантовая помощь актуальна, и такое количество людей нужно для деятельности бизнеса. Но "тепличникам" это не подходит. Можно уверенно сказать, что у нас в 5 раз меньше потребность в человеческом ресурсе, чем в государственных требованиях к предоставлению грантов", – констатирует Антон Преображенский.
Например, нововолынский производитель консервов "Вербена" получил грант в 8 млн грн для развития бизнеса и создал 25 новых рабочих мест. По данным издания "Суспільне", предприятие направило средства на строительство помещения для холодильников и закупило оборудование для производства мясных и овощных консервов. Впрочем, это более трудоемкое предприятие по сравнению с фермой микрозелени, на нем работает более 100 человек.
"Грант - это не совсем подаренные нам средства, мы эти деньги в течение трех лет возвращаем налогами. Это своего рода кредитование беспроцентное для нас", - цитирует издание замдиректора по производству "Вербены" Виталия Корнийчука.
Всего за время действия программы с 1 июля 2022 года уже 129 субъектов хозяйствования получили 541,3 млн грн грантовых средств.