Правительство на 2024 год заложило 4,2 миллиарда гривен для агросектора. Что об этом думают участники рынка

Правительство в бюджете на 2024 год заложило не менее 4,2 млрд грн расходов на поддержку агросектора. Редакция Delo.ua проанализировала данные бюджетного законопроекта и пообщалась с реальным агросектором. В целом, фермеры приветствуют предоставление господдержки, но советуют все просчитать, прежде чем подаваться на некоторые из ее программ.

Украинский агропромышленный комплекс в 2024 году может получить из бюджета 4,2 млрд грн, эти средства заложены в бюджетном законопроекте №10000. Их выплаты будут производиться по линии Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства экономики. Пока документ уже принят парламентом в первом чтении, идет подготовка к рассмотрению документа в целом.

Кому и сколько достанется из бюджета?

Распределение господдержки АПК на 2024 по направлениям. Иллюстрация: Delo.ua

Если проанализировать документ, то можно увидеть следующие суммы расходов на 2024 год:

2 млрд грн на компенсацию затрат на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения ( 46% общего объема выплат);



на компенсацию затрат на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения ( общего объема выплат); 1,37 млрд грн на безвозвратные гранты для создания или развития перерабатывающих предприятий, в том числе в отраслях садоводства, ягодничества, виноградарства и строительства теплиц. Эти расходы не учитываются в общую сумму, поскольку пока невозможно подсчитать долю грантов, которую используют в будущем году именно аграрии;



на безвозвратные гранты для создания или развития перерабатывающих предприятий, в том числе в отраслях садоводства, ягодничества, виноградарства и строительства теплиц. Эти расходы не учитываются в общую сумму, поскольку пока невозможно подсчитать долю грантов, которую используют в будущем году именно аграрии; 1 млрд грн по программе частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства, которую перезапустят в следующем году (24%) ;



по программе частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства, которую перезапустят в следующем году ; 796 млн грн субсидий на гектар земель сельхозназначения для ведения деятельности на деоккупированных территориях (19%) ;

субсидий на гектар земель сельхозназначения для ведения деятельности на деоккупированных территориях ; 205 млн грн государственной поддержки организаций водопользователей и аграриев, использующих мелиорированные земли (5%) ;

государственной поддержки организаций водопользователей и аграриев, использующих мелиорированные земли ; 125,3 млн грн на работу рыбовоспроизводственных комплексов и выращивание мальков для зарыбления водоемов, а также соблюдение финансовых обязательств перед международными организациями (3%) ;



на работу рыбовоспроизводственных комплексов и выращивание мальков для зарыбления водоемов, а также соблюдение финансовых обязательств перед международными организациями ; 80 млн грн кредитов для фермерских хозяйств на создание материально-технической базы (2%) .



кредитов для фермерских хозяйств на создание материально-технической базы . Программа "Доступные кредиты 5-7-9% " продолжит действовать и в 2024 году, а точная сумма выданных кредитов будет зависеть от количества запросов со стороны бизнеса.



При этом господдержка агросектора Украины сокращается с 2018 года даже в натуральном расчете, не учитывая девальвации гривны . После рекордных 6,3 млрд грн в 2018 году господдержка АПК шесть лет не превышала этого показателя (данные KSE Institute и Минагрополитики).

Год Объемы господдержки АПК, млрд грн 2018 6,3 2019 3,4 2020 4,0 2021 4,5 2022 4,6 2023 как минимум 1,4 2024 4,2

На 2022 год из госбюджета планировалось профинансировать 16 программ поддержки для агросектора на 4,6 млрд грн. Из-за полномасштабного российского вторжения их исполнение было остановлено.

В бюджете на 2022 год программы господдержки агросектора группировались в четыре основные категории: Возмещение стоимости с/х техники;

Удешевление кредитов и страховых платежей;

Развитие животноводства, растениеводства, садоводства, виноградарства и хмелеводства;

Дотация на орошение для аграриев южных областей. Дополнительно планировалось потратить 715 млн. грн. на проведение земельной реформы, а также 2,7 млрд. грн. на развитие мелиоративных комплексов и содержание водохозяйственных систем. Всего на 2022 год в Украине действовали 16 следующих направлений господдержки: Частичная компенсация стоимости сельхозтехники; Финансовая поддержка мер в АПК путем удешевления кредитов; Финансовая поддержка развития садоводства, виноградарства и хмелеводства; Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств на 2022 год (субсидия на единицу возделываемых угодий, дотация за содержание коров); Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств (частичная компенсация расходов на оказанные совещательные услуги, финансовая поддержка фермерских хозяйств на возвратной основе, доплата в пользу застрахованных лиц-членов/председателя СФХ ЕСВ, финансовая поддержка вновь ФГ для получения с/х совещательных услуг); Государственная поддержка развития животноводства и переработки с/х продукции (возмещение стоимости закупленных племенных животных, пчел, спермы и эмбрионов); Государственная поддержка развития животноводства и переработки с/х продукции (возмещение стоимости животноводческих объектов (до 50% стоимости, специальная бюджетная дотация за имеющиеся пчелосемьи); Государственная поддержка развития животноводства и переработки с/х продукции (специальная бюджетная дотация за содержание козочек, козематок, оврагов, овцематок, специальная бюджетная дотация за прирост поголовья коров собственного воспроизводства); Государственная поддержка нишевых культур; Государственная поддержка развития картофелеводства; Государственная поддержка страхования сельскохозяйственной продукции (страхование посевов пшеницы озимой с государственной поддержкой от сельскохозяйственных рисков); Государственная поддержка использования мелиорированных земель; Развитие скотоводства; Государственная поддержка садоводства (трудоемких отраслей); Государственная программа поддержки садоводства (поддержка малых и средних производителей до 20 га, компенсация до 50% стоимости инвестиций на гектар); Государственная поддержка органического производства. Как до войны государство поддерживало аграриев? (Приховати)

Использует ли агробизнес господдержку?

Чтобы узнать детали взаимодействия агрария и государства при получении помощи, издание Delo.ua опросило несколько крупных агрохолдингов из ТОП-10 по земельному банку, несколько средних агрокомпаний, а также фермеров с участками в обработке до 100 га.

Представители крупнейших агрокомпаний отказались комментировать эту тему или сообщили, что не пользуются поддержкой от государства из-за отсутствия такой потребности или несоответствия их бизнесу параметрам программ помощи.

Схожая ситуация и с агрокомпаниями из второго и третьего десятка украинских сельхозпредприятий – они либо рассчитывают на собственные силы и кредитуются у частных финучреждений, либо их бизнес также не отвечает условиям программ помощи.

"Компания не получает господдержку (речь идет о программе 5-7-9% - ред.), потому что пользуется кредитами негосударственных банков. Что касается техники - принимаем в лизинг. Мы участвовали в международных программах поддержки, в частности USAID, но пока в процессе, поэтому прокомментировать сможем позже", - уточнили изданию в пресс-службе агрохолдинга из Харьковской области.

Больше информации удалось получить от фермеров. Предприниматель Василий Банашкевич, владелец завода по производству оборудования для индукционной сушки "Нано Индуктор" и фермы по выращиванию топинамбура в Ивано-Франковской области отмечает, что он и большинство его знакомых не подавались на получение господдержки .

По его словам, государство должно в первую очередь заботиться не о введении программ дотаций, а о грамотно рассчитанных подходах в политике развития сельского хозяйства.

"В материальном плане для фермера поддержка ничего не меняет. Ему нужно подготовить много документов, а в конечном итоге он получит помощь, которую "съест" инфляция, пока ее начислят. И он ситуативно радуется полученной дотации, и чиновник "галочку" поставит, что все выполнили программу поддержки с/х, в то время как о защите прав украинских потребителей и защите производителей от импорта никто думать не хочет", - подчеркивает предприниматель.

Также он отметил три тезиса, вокруг которых должна строиться государственная политика поддержки агросектора:

Средства на дотации нужно вкладывать в оборудование и переработку , чтобы подтолкнуть сельхозпроизводителя создавать добавленную стоимость;

, чтобы подтолкнуть сельхозпроизводителя создавать добавленную стоимость; Дотации есть смысл давать для развития конкретных подотраслей агросектора, но с контролем ввоза аналогичной продукции из-за границы , чтобы исключить ситуацию, когда государство раздает деньги на профильную поддержку, а выбранная отрасль проигрывает конкуренцию дешевому импорту;

, чтобы исключить ситуацию, когда государство раздает деньги на профильную поддержку, а выбранная отрасль проигрывает конкуренцию дешевому импорту; Контроль над экологическим состоянием почв и их восстановлением . Каждый следующий год фермер должен все больше интенсифицировать производство и увеличивать затраты на подкормку и внесение удобрений, чтобы хотя бы выйти на уровень урожайности прошлого года. Государство должно контролировать ответственную работу АПК, в то время как нынешний формат дотаций является ситуативной мерой помощи.



То есть, господдержка действительно помогает аграриям, но это не панацея и не автоматическое решение проблем АПК , констатирует Василий Банашкевич.

Брать или не брать грант на развитие бизнеса?

Прежде чем подавать заявку на получение государственной помощи, нужно внимательно прочесть условия ее предоставления и просчитать ее целесообразность .

Антон Преображенский, совладелец киевской сети сити-ферм Growa, выращивающей на продажу микрозелень, рассказал изданию о попытке получить грант в 7 млн грн. Он рассматривал вариант создания вертикальной фермы для выращивания готовых к употреблению проростков растений, которая по государственному классификатору соответствует модульной теплице площадью 1,6-2,4 га.

Согласно данным Минагрополитики, требования к предпринимателю-получателю следующие:

Грант покрывает до 70% стоимости строительства модульной теплицы, но не более 7 млн грн ;

стоимости строительства модульной теплицы, но не более ; Владелец снабжает теплицу источником водозабора и орошения;

Земельный участок под ним должен находиться в собственности и/или пользовании сроком не менее 7 лет ;



; Срок ее строительства не более 1 года с момента получения бюджетных средств;

с момента получения бюджетных средств; Отсутствие долгов по уплате налогов;

Обязательство по работе теплицы в течение не менее 3 последующих лет. В противном случае получатель должен вернуть грант;

последующих лет. В противном случае получатель должен вернуть грант; Владелец бизнеса принимает на работу не менее 14 человек на 1 га модульных теплиц.

Стоит уточнить, что 31 октября Кабмин установил новые нормы расчета количества трудоустроенных лиц - теперь вместо 14 рабочих мест на гектар теплиц необходимо нанять не менее 4 постоянных и 10 сезонных работников.

Антон Преображенский рассказывает, что просчитал целесообразность этой программы господдержки и отказался от нее, поскольку его бизнес не "потянет" трудоустройство минимум 25 рабочих , как требуют правила получения гранта Для сравнения, в настоящее время в Growa работает 4 человека, а запланированную предприятием вертикальную ферму вполне может обслуживать два человека.

То есть, если платить персоналу даже минимальную заработную плату (10 тыс. грн с учетом всех налогов), то получается 250 тыс. грн ежемесячной нагрузки на бизнес. При условии, что теплица должна работать не менее 36 месяцев, эта зарплатная нагрузка составит за три года около 8 млн. грн и будет сопоставима с суммой гранта .

"Денежный грант позволяет ускорить развитие бизнеса - за год мы получим 7 млн грн, но это значительные дополнительные финансовые обязательства для нас на следующие 3 года, все это время мы будем платить гораздо больше. Поэтому получается, что в десятилетней перспективе у нас будет один и тот же результат развития, что с грантом, что без него. Тем более, сейчас война, есть риск повреждения или уничтожения фермы, и я не могу гарантировать, что бизнес будет стабильно работать 3 года. Поэтому в нашем случае имеем больше рисков, чем помощи", – объясняет предприниматель.

Также в перспективе будущего десятилетия следует учитывать распространение искусственного интеллекта и уменьшение потребностей в человеческом ресурсе, поэтому следует ожидать, что в 2030-х содержать дополнительных рабочих в штате тепличного хозяйства станет еще сложнее. Поэтому совладелец Growa отмечает, что более перспективным подходом являются гранты на оборудование и технологии , а не на увеличение количества работников.

Антон Преображенский уточняет, что заинтересовать предпринимателей пользоваться государственными грантами могут следующие изменения в порядке их получения:

Решение о выдаче гранта должно принимать финансовое учреждение в виде банка или профильное министерство, а не Центр занятости, как это работает сейчас. Главная цель этого гранта состоит в создании благоприятных условий для развития производителей пищевых продуктов, а не трудоустройстве безработных людей; Освобождение предпринимателя от уплаты налогов за дополнительно нанятых рабочих в течение первых трех лет работы бизнеса. Тогда предприятие сможет трудоустроить дополнительное количество людей и не будет вынужден закладывать увеличенные налоговые расходы в стоимость своего продукта, то есть сохранит конкурентоспособность с другими игроками рынка;

Упрощение требований к количеству персонала . Работа в теплицах физически тяжелая, поэтому многие претенденты, направленные на работу Центром занятости, могут увольняться с должностей после первого месяца работы. Однако требования к гранту нуждаются в возвращении всей суммы помощи, если будет нарушен хотя бы один из пунктов договора. В результате получатель гранта встает перед дилеммой - потерять грантовую помощь из-за невозможности поддерживать заданный штат работников или тратить дополнительные средства на материальное поощрение персонала.

При этом предприниматель не отрицает целесообразность предоставления грантов в других отраслях экономики с большей потребностью в трудовых ресурсах и другим ценообразованием.

"Есть бизнесы, где грантовая помощь актуальна, и такое количество людей нужно для деятельности бизнеса. Но "тепличникам" это не подходит. Можно уверенно сказать, что у нас в 5 раз меньше потребность в человеческом ресурсе, чем в государственных требованиях к предоставлению грантов", – констатирует Антон Преображенский.

Например, нововолынский производитель консервов "Вербена" получил грант в 8 млн грн для развития бизнеса и создал 25 новых рабочих мест. По данным издания "Суспільне", предприятие направило средства на строительство помещения для холодильников и закупило оборудование для производства мясных и овощных консервов. Впрочем, это более трудоемкое предприятие по сравнению с фермой микрозелени, на нем работает более 100 человек.

"Грант - это не совсем подаренные нам средства, мы эти деньги в течение трех лет возвращаем налогами. Это своего рода кредитование беспроцентное для нас", - цитирует издание замдиректора по производству "Вербены" Виталия Корнийчука.

Всего за время действия программы с 1 июля 2022 года уже 129 субъектов хозяйствования получили 541,3 млн грн грантовых средств.