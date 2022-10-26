USAID выдаст в Украине два гранта до 18,3 миллиона гривен на улучшение технологий орошения

Программа USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО) приглашает представлять концепции проектов на получение субгранта для внедрения новых технологий орошения, энерго- и водосберегающего оборудования и автоматизации орошения в пилотных организациях водопользователей. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

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Деятельность по этим субгрантам предусматривает разработку и реализацию двух пилотных проектов для организаций водопользователей в Одесской и Черкасской областях, в районах, где сейчас не ведутся боевые действия и где есть потребность в восстановлении или модернизации оросительных систем.

Территория обслуживания одного пилотного проекта должна составлять не менее 200 га. Также организация должна подтвердить способность долевого участия на уровне не менее 30% от общего бюджета субгрантового проекта.

Программа USAID AГРО планирует предоставить до 36,6 миллионов гривен, то есть до 18,3 миллионов гривен на один субгрант одной организации водопользователей. Окончательная сумма зависит от деятельности в рамках договора субгранта и окончательных переговоров.

Субгрант предоставляется для проведения работ на существующих (учтенных) орошаемых землях или на тех, где в предыдущие годы производился полив и где расположены/были расположены оросительные сети.

Это может включать следующую деятельность: модернизация насосной станции; приобретение/замена дождевальной техники; строительство инфраструктуры капельного орошения; установление системы водоучета; замена оросительных трубопроводов; проведение противофильтрационных мероприятий на открытых каналах; приобретение оборудования для обслуживания оросительной сети.

Также средства могут быть использованы для обустройства системы дистанционного управления поливом; обустройства системы мониторинга влажности грунта; строительства полива для тепличного комплекса или устройства сплинклерного полива для сада.

Приведенный перечень не является исчерпывающим и может дополняться или сокращаться в соответствии с потребностями организации водопользователей. Однако в любом случае средства субгранта не могут быть использованы для кредитования, строительства оросительных сетей, оценки влияния на окружающую среду, приобретения или аренды автотранспорта.

Концепции проектов, включая бюджет и сопроводительную документацию, и полное описание технического задания следует слать до 30 ноября по адресу [email protected]

Как отмечают в Минагрополитики, программа USAID по аграрному и сельскому развитию – это 7-летний проект (2019-2026), финансируемый Агентством США по международному развитию и реализуемый компанией "Кимоникс Интернешнл". Целью проекта является ускорение экономического развития сельских общин в Украине, нуждающихся в наибольшей поддержке, путем улучшения управления в аграрном секторе.

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