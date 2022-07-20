США помогут украинским аграриям на $100 млн

США через свое Агентство по международному развитию (USAID) учредили Инициативу устойчивости сельского хозяйства (AGRI) на 100 миллионов долларов для поддержки украинского экспорта сельскохозяйственной продукции и помощи в смягчении глобального кризиса продовольственной безопасности, усугубленного войной России против Украины.

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Как сообщается на сайте USAID, проект направлен на решение неотложных задач по экспорту украинской агропродукции, а также поддержку более широких потребностей сельскохозяйственного сектора Украины и обеспечения непрерывности производства агропродукции в ней и на следующий 2023 год.

Инициатива призвана расширить доступ украинских фермеров к важнейшим сельскохозяйственным ресурсам, включая семена, удобрения, оборудование и пестициды, повысить потенциал украинской инфраструктуры и способность эффективно экспортировать сельхозпродукцию, расширить доступ фермеров к финансированию и возможности украинских предприятий по части сушки, временного хранения и переработки агропродукции.

Отмечается, что USAID стремится привлечь еще 150 миллионов долларов в рамках этой инициативы от других доноров и частного сектора, чтобы довести таким образом объем финансирования до 250 миллионов долларов.

При этом указано, что USAID уже помогло более 8 тысячам украинских фермеров, или около 14% зарегистрированных в стране сельхозпредприятий, с семенами, удобрениями и пестицидами, чтобы вырастить урожай, несмотря на разрушения, вызванные российской агрессией.

Напомним при этом, что согласно оценке аналитического центра KSE Institute и Министерства аграрной политики и продовольствия, материальные потери украинских аграриев от агрессии РФ составили около 4,3 миллиарда долларов, а вот косвенные - более чем в 5 раз больше - 23,3 миллиарда долларов.

Отметим также, что согласно оценке экспертов ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", сельскохозяйственным производителям Украины в течение следующих 12 месяцев необходимо дополнительное финансирование в объеме около 9 миллиардов долларов.

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