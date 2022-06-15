Потери украинских аграриев от агрессии РФ оценили в $4,3 млрд

Общая сумма ущерба, нанесенного сельскохозяйственной отрасли Украины в результате полномасштабного российского вторжения, уже составила 4,29 миллиарда долларов. Об этом свидетельствует анализ Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В структуре повреждений наибольшие потери фиксируются в результате уничтожения или частичного повреждения сельскохозяйственных угодий и несбора урожая – 2,135 миллиарда долларов. Сельскохозяйственные земли получили два значительных вида повреждений – минное загрязнение и прямое физическое повреждение.

Помимо минных полей, места, пострадавшие от активных боевых действий, также загрязнены неразорванными боеприпасами, что создает смертельную угрозу для украинских фермеров во время полевых работ. Стоимость обследования земель с высоким риском минного загрязнения и разминирования пострадавших территорий оценивается в 436 миллионов долларов.

Вторым видом повреждений является физическое повреждение плодородного слоя почвы, например воронки от артиллерийских обстрелов и ракетных ударов, а также повреждение почвы гусеницами танков или другой военной техники.

Южные регионы, страдающие сейчас от оккупации РФ и тяжелых боев, также являются регионами с наиболее развитой ирригационной инфраструктурой. Примерная стоимость замены и ремонта поврежденной ирригационной инфраструктуры составляет 225 миллионов долларов.

Кроме прямого повреждения земель, оккупация, военные действия и минные загрязнения ограничивают доступ фермеров к полям и возможностям для сбора урожая. Аналитики Киевской школы экономики прогнозируют, что в результате агрессии РФ останутся несобранными 2,4 миллиона га озимых культур общей стоимостью 1,435 миллиарда долларов.

Также отмечается, что сельскохозяйственная техника и оборудование тоже получают повреждения в результате обстрелов, авиаударов и боевых действий, проходящих в непосредственной близости, причем тракторы и грузовики имеют более высокий риск повреждения, чем другие виды сельскохозяйственной техники, такие как комбайны, сеялки и разбрызгиватели. Примерная стоимость замены и ремонта поврежденного машинного оборудования составляет 926,1 миллиона долларов.

"В отличие от другой сельскохозяйственной техники тракторы и грузовики могут быть использованы не только для сельскохозяйственного производства, но и для военных нужд, таких как рытье траншей, транспортировка и логистика. Это повышает вероятность пребывания ферм в зоне активных боевых действий и делает их мишенью для экспроприации", – поясняют в KSE Institute.

Кроме того, на территориях, контролируемых российской армией, сельскохозяйственная техника высшей ценовой категории также находится под угрозой похищения.

В КШЭ также указывают, что РФ уничтожает и элеваторные мощности с целью ослабления украинского агросектора, а также учитывая, что элеваторы часто расположены на открытой местности и обеспечивают отличный осмотр окрестностей, и их уничтожение может служить снижению ситуационной осведомленности украинской армии. Так, общая сумма ущерба вследствие повреждения или уничтожения зернохранилищ оценивается сейчас в 272 миллиона долларов.

Оценочная стоимость погибших животных составляет более 136 миллионов долларов. Сельскохозяйственные животные погибают не только от активных боевых действий, но и от ограниченного физического доступа на фермы, ограниченной возможности для закупки кормов и предоставления ветеринарных услуг.

Ориентировочное количество животных, погибших в результате агрессии РФ в пострадавших районах, составляет 42 тысячи овец и коз, 92 тысячи голов крупного рогатого скота, 258 тысяч свиней и более 5,7 миллиона голов птицы.

Напомним также, что в Украине создана электронная платформа для сбора информации об ущербе, нанесенном аграрному сектору Украины в результате войны с Россией.