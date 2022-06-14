Из-за войны в Украине уже потеряно около 15% поголовья скота

В этом году из-за войны Украина потеряла значительную часть поголовья скота. Птица, коровы, свиньи погибали из-за взрывов, отсутствия кормов, прекращения электроснабжения и работы вентиляции на фермах. Поэтому некоторые владельцы были вынуждены покинуть хозяйства. В целом, по разным оценкам, в Украине уже потеряно около 15% поголовья животных.

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Об этом сообщает SEEDS.

“Военная агрессия существенно повлияла на животноводство Украины. По состоянию на середину апреля речь идет о 15% сокращении отрасли. Также на 30% уменьшилось количество живого экспорта. Ассоциация производителей молока оценивает возможное сокращение численности голов крупного рогатого скота на 8-10% к концу 2022 года. На некоторых фермах масштабы смертей огромны, например, на птицефабрике в Чернобаевке, где погибло 4 млн кур. Предполагаем, что ситуация будет только ухудшаться и количество погибших животных будет только расти по мере того, сколько будет длиться война", – отмечают представители ОО "Открытые клетки Украина".

В первый квартал этого года экспорт живых животных из Украины сократился на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ассоциация производителей молока оценивает возможное сокращение численности голов крупного рогатого скота в пределах 8-10% к концу 2022 года.

Пострадали и некоторые свинофермы. Например, в Сумской области хозяйство две недели находилось под бомбежками. Из 7500 свиней осталось 3500. Еды и воды не было, это и стало причиной гибели животных. В Житомирской области 1500 свиней погибло от бомбардировки 27-28 февраля.

На территории временно оккупированной Чкаловской общины на Харьковщине из-за обстрелов огнем было уничтожено агропредприятие. Три ангара сгорели вместе с коровами. Также полностью была уничтожена ферма в Волчанском районе, а сотни животных убиты.

Напомним, что сумма ущерба инфраструктуры в результате уже превышает $105,5 млрд.