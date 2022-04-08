Выживших тигров и львов из разрушенного обстрелами "Фельдман Экопарка" перевезли в зоопарк Харькова

Персонал расположенного на северной окраине Харькова и сильно пострадавшего от боевых действий "Фельдман Экопарка" 6-7 апреля вывез оттуда более 80 животных, в том числе 23 — в Харьковский зоопарк. Об этом сообщил на своей странице в Facebook основатель экопарка, депутат Верховной Рады Александр Фельдман.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Очень благодарен харьковскому городскому голове Игорю Терехову. Благодаря его позиции и позиции руководства Харьковского зоопарка он принял "основной удар" по размещению наших животных, куда мы уже перевезли 23 наших питомца – человекообразных обезьян, белых львов, белых тигров, ягуаров", — сообщил он.

Также Фельдман поблагодарил мэра Киева Виталия Кличко, мэра Днепра Бориса Филатова и его заместителя Михаила Лысенко, а также представителей Одессы, Львова и других городов Западной Украины и всех неравнодушных, откликнувшихся на просьбы о помощи животным.

"Благодаря такой поддержке сегодня мы полностью уверены в том, что сможем вывезти всех без исключения наших животных. Тех из них, которые остались в живых. Мы сегодня увидели погибшее потомство белых тигров, пантер, ягуаров, многих других животных. Это ужасно грустно", — добавил нардеп.

Напомним, что ранее Фельдман заявил, что в результате обстрелов и бомбардировок экопарк подвергся масштабным разрушениям, в частности были разрушены многие вольеры, и в случае продолжения такой ситуации был риск побега крупных хищников, в частности тигров, львов и медведей.