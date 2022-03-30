За месяц войны в Харькове разрушили 1,2 тысячи домов, при этом ВСУ постепенно оттесняют оккупантов от города

Вооруженные силы РФ за 35 дней войны уничтожили около 15% жилого фонда Харькова. Украинские военные от обороны уже перешли к наступлению и постепенно оттесняют оккупантов от города.

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Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Терехов отметил, что враг не прекращает наносить удары. За пять недель попыток оккупантов прорваться в город захватчики уничтожили 1531 объект жилого фонда.

"В том числе разрушили 1292 жилых дома. Российская армия уничтожила 70 школ, 54 детских садика, 16 больниц. В руинах 239 — админзданий. И это я говорю только о гражданских объектах", — резюмировал градоначальник.

При этом российские войска несут большие потери, они ежедневно отступают. Синегубов рассказал, что ВСУ постепенно оттесняют оккупантов от Харькова на Дергачевском и Роганском направлениям.

Утром 30 марта в Харьковском районе ВСУ сбили российский истребитель. После этого активность авиации над областью резко снизилась. Самой критической точкой в области, по информации Синегубова, остается Изюм, где продолжаются активные бои.

Стоит напомнить, что в Мариуполе разрушено 90% (2 340 ед.) всех жилых многоэтажных домов. По 60% или 1560 домах российские военные нанесли прямой удар. 1040 многоэтажек (40%) уничтожены в результате бомбежек со стороны врага.

В результате бомбежек со стороны российской армии в городе повреждены 57 школ и 70 детсадов, из них разрушены 23 и 28 соответственно. Еще два завода, порт и воинская часть повреждены из-за бомбежек.