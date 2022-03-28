За время осады Мариуполя в городе погибли около 5 тысяч человек

За 27 дней российской осады Мариуполя в городе погибли около 5 тысяч человек, в том числе 210 детей. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает издание "Укринформ".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В городе разрушено 90% (2 340 ед.) всех жилых многоэтажных домов. По 60% или 1560 домах российские военные нанесли прямой удар. 1040 многоэтажек (40%) уничтожены в результате бомбежек со стороны врага.

В частном секторе также разрушено 90% жилого фонда или 61 200 домов. Из них прямым попаданием захватчики уничтожили 40 800 (60%) и разрушили – 27 200 (40%).

Кроме того, оккупанты разрушили 3 больницы, повредили — 7. В результате бомбежек со стороны российской армии повреждены 57 школ и 70 детсадов, из них разрушены 23 и 28 соответственно. Еще два завода, порт и воинская часть повреждены из-за бомбежек.

Мариупольский городской совет со ссылкой на очевидцев сообщил, что только в результате бомбардировки драматического театра в Мариуполе могли погибнуть до 300 человек, но точное количество жертв сложно подсчитать, так как в городе продолжают идти ожесточенные бои. Из бомбоубежища 18 марта вывели около 130 людей, судьба 1300 человек неизвестна. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте авиаудара.

До блокады из Мариуполя выехало до 140 тысяч человек, после – эвакуировано 150 тысяч. В настоящее время в осаде осталось 170 тысяч человек. Эти люди продолжают жить в условиях активных боевых действий, оккупанты не прекращают наносить удары по городу.