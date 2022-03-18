Судьба 1300 человек из бомбоубежища драмтеатра в Мариуполе неизвестна, — Денисова

Из бомбоубежища в подвале здания Мариупольского драматического театра, по которому войска РФ нанесли авиаудар, вывели только 130 человек. Об этом в эфире телемарафона заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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"По состоянию на этот час нам известно, что 130 человек удалось вывести, но, по нашим данным, там еще более 1300 человек, которые находятся в этих подвалах, в этом бомбоубежище", — сказала Денисова.

По ее словам, пока нет никакой информации о людях, оставшихся в бомбоубежище.

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте авиаудара.

Напомним, военный самолет вражеской армии РФ целенаправленно сбросил мощную бомбу на Мариупольский драматический театр. В этот момент в нем пряталось более тысячи мирных жителей. В результате бомбардировки центральная часть здания театра полностью уничтожена. Вход в бомбоубежище драмтеатра завалило обломками.

Позднее народный депутат Сергей Тарута сообщил, что бомбоубежище драматического театра в Мариуполе выдержало удар российской авиации, а прятавшиеся в нем люди остались живы.