Российские военные убили более 100 украинских детей за 20 дней войны

Российская армия за 20 дней войны против Украины убила 103 украинских ребенка. Это только официально подтвержденное число погибших, реальное количество может быть большим.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Оккупационные войска продолжают совершать военные преступления против мирных граждан Украины.

По состоянию на 16 марта в Украине 411 учебных заведений получили повреждения в результате обстрелов и бомбардировок, из них 63 полностью уничтожены.

Армия РФ за 20 дней российско-украинской войны повредила более 100 украинских больниц и тысячи жилых домов, констатировал Резников.

"Мы отомстим за каждого нашего гражданина. Все преступники будут наказаны. Несколько российских генералов уже уничтожены. Время пробьет и для других. Мы сделаем все для этого", — подчеркнул глава Минобороны.

Также министр сообщил, что в течение последних дней он и другие представители верхушки украинской власти провели множество переговоров с Евросоюзом и НАТО.

"Мы договорились не сообщать о конкретных результатах. Хочу только сказать – положительные новости есть. Первым их узнает враг – на фронте от наших военных", — уточнил Резников.

Отметим, что российские военные целенаправленно бьют именно по местам, где наверняка находятся мирные жители. В частности, 16 марта оккупанты скинули бомбу на драмтеатр Мариуполя, где прятались сотни мирных жителей. Преимущественно там были дети, женщины и люди пожилого возраста.