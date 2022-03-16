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Происшествия
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Российские военные скинули бомбу на драмтеатр Мариуполя, где прятались сотни мирных жителей

Российские военные скинули бомбу на драмтеатр Мариуполя, где прятались сотни мирных жителей
Российский летчик уничтожил часть здания драмтеатра Мариуполя. Фото: пресс-служба полка "Азов"

Военный самолет вражеской армии РФ целенаправленно сбросил мощную бомбу на Мариупольский драматический театр. В этот момент в нем прятались сотни мирных жителей. 

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Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

В результате бомбардировки центральная часть здания театра полностью уничтожена. Вход в бомбоубежище драмтеатра завален обломкам. При этом бои продолжаются, поэтому сейчас невозможно оценить масштабы повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

"Невозможно подобрать слова, которыми можно было бы описать уровень жестокости и цинизма, с которым российские оккупанты уничтожают мирное население украинского города у моря. В прицеле врага остаются женщины, дети, пожилые люди. Это совершенно безоружные мирные люди. Очевидно, что единственной целью российской армии есть геноцид украинского народа", — подчеркнули в горсовете.

По предварительной информации, в момент бомбежки в убежище находилось около тысячи людей. Преимущественно там были дети, женщины и люди пожилого возраста.

В Мариуполе ситуация остается тяжелой. Оккупанты направили значительные силы на взятие города, но все их попытки потерпели неудачу — ВСУ успешно отбивают все атаки. В то же время российские военные продолжают бомбить город.

15 марта российские захватчики взяли в заложники врачей и пациентов Областной больницы интенсивного лечения Мариуполя. В добавок военные силой загнали в больницу около 400 людей из соседних домов. 

Автор:
Вита Молодан