Российские военные скинули бомбу на драмтеатр Мариуполя, где прятались сотни мирных жителей

Военный самолет вражеской армии РФ целенаправленно сбросил мощную бомбу на Мариупольский драматический театр. В этот момент в нем прятались сотни мирных жителей.

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Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

В результате бомбардировки центральная часть здания театра полностью уничтожена. Вход в бомбоубежище драмтеатра завален обломкам. При этом бои продолжаются, поэтому сейчас невозможно оценить масштабы повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

"Невозможно подобрать слова, которыми можно было бы описать уровень жестокости и цинизма, с которым российские оккупанты уничтожают мирное население украинского города у моря. В прицеле врага остаются женщины, дети, пожилые люди. Это совершенно безоружные мирные люди. Очевидно, что единственной целью российской армии есть геноцид украинского народа", — подчеркнули в горсовете.

По предварительной информации, в момент бомбежки в убежище находилось около тысячи людей. Преимущественно там были дети, женщины и люди пожилого возраста.

В Мариуполе ситуация остается тяжелой. Оккупанты направили значительные силы на взятие города, но все их попытки потерпели неудачу — ВСУ успешно отбивают все атаки. В то же время российские военные продолжают бомбить город.

15 марта российские захватчики взяли в заложники врачей и пациентов Областной больницы интенсивного лечения Мариуполя. В добавок военные силой загнали в больницу около 400 людей из соседних домов.