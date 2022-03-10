В Мариуполе из-за обстрела обрушилась часть здания облуправления ГСЧС (ВИДЕО)

Часть здания Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям оказалась разрушена в результате вражеского обстрела 10 марта, сообщается на Facebook-странице ведомства.

В то же время, несмотря на опубликованное видео с места происшествия (угол улиц Митрополитской и Зелинского), заявляется, что информации о пострадавших пока нет "из-за отсутствия связи с Мариуполем".

"Спасатели Донетчины всегда приходили на помощь оказавшимся в беде. И в это нелегкое для Украины время мы продолжаем работать по назначению, принимая участие в эвакуации населения, тушении пожаров, разминировании территорий от взрывоопасных предметов. Несмотря на отсутствие централизованной связи, пожарно-спасательное подразделение не потеряло свою боеспособность и работает как хорошо слаженный механизм", - заверяют в ГСЧС.

В полиции Донецкой области в свою очередь отмечают, что российские оккупанты в четверг продолжили непрерывно бомбить Мариуполь, "уничтожая город вместе с людьми".

"Сегодня днем бомбы упали в центре, близ драматического театра и офиса мобильного оператора "Киевстар". Под удар также попали жилые дома в разных микрорайонах. Враг стремится лишить мариупольцев связи с внешним миром и спасения. Так, пострадало здание ГУ ГСЧС в Донецкой области. При оказании помощи людям под удар попала группа сотрудников роты полиции особого назначения", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в Краматорске, где размещена Донецкая областная администрация, российские ракеты попали в один из заводов, в результате чего имеются пострадавшие. Информация о жертвах уточняется.

Напомним, что ранее власти Мариуполя сообщили о гибели трех человек в результате бомбардировки детской больницы 9 марта. До этого заявлялось лишь о пострадавших в числе 17 человек.