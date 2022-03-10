У Маріуполі через обстріл обвалилася частина будівлі облуправління ДСНС (ВІДЕО)

Частина будівлі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій виявилася зруйновано внаслідок ворожого обстрілу 10 березня, повідомляється на Facebook-сторінці відомства.

Водночас незважаючи на опубліковане відео з місця події (ріг вулиць Митрополитської та Зелінського), заявляється, що інформації про постраждалих поки що немає "через відсутність зв'язку з Маріуполем".

"Рятувальники Донеччини завжди приходили на допомогу тим, хто опинився в біді. І в цей нелегкий для України час ми продовжуємо працювати за призначенням, беручи участь в евакуації населення, гасінні пожеж, розмінуванні територій від вибухонебезпечних предметів. Попри відсутність централізованого зв’язку, пожежно-рятувальний підрозділ не втратив своєї боєздатності і працює, як добре злагоджений механізм", - запевняють у ДСНС.

У поліції Донецької області у свою чергу зазначають, що російські окупанти в четвер продовжили безперервно бомбардувати Маріуполь, "знищуючи місто разом із людьми".

"Сьогодні вдень бомби впали в центрі, поблизу драматичного театру та офісу мобільного оператора "Київстар". Під удар також потрапили житлові будинки в різних мікрорайонах.Ворог прагне позбавити маріупольців зв’язку із зовнішнім світом і будь-якого порятунку. Так, постраждала будівля ГУ ДСНС в Донецькій області. Під час надання допомоги людям під удар потрапила група співробітників роти поліції особливого призначення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що в Краматорську, де розміщено Донецьку обласну адміністрацію, російські ракети потрапили в один із заводів, внаслідок чого є постраждалі. Інформація про жертв уточнюється.

Нагадаємо, що раніше влада Маріуполя повідомила про загибель трьох людей внаслідок бомбардування дитячої лікарні 9 березня. До цього заявлялося лише про постраждалих у кількості 17 осіб.