У Маріуполі після бомбардування дитячої лікарні троє загиблих

У Маріуполі внаслідок бомбардування російськими літаками дитячої лікарні 9 березня троє загиблих та 17 постраждалих. Серед загиблих одна дитина.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"На сьогоднішній день відомо, що після терористичного бомбардування російськими літаками дитячої лікарні у Маріуполі постраждали 17 людей (діти, жінки, лікарі), троє загинули, серед них одна дитина – дівчинка", — йдеться у повідомленні.

У свою чергу державний секретар США Ентоні Блінкен порівняв ситуацію в містах України після нападу Росії (зокрема в Маріуполі) з Ленінградською блокадою.

"Кожен росіянин знає про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста", — написав Блінкен у Twitter.

У повідомлення Блінкен додав фотографію із зображенням жінок та написами: "Блокада Ленінграда 1942 – Маріуполь, Україна 2022".

Every Russian has learned about the Siege of Leningrad during World War II. Sadly, history has repeated itself—but now it’s the Russian government cruelly starving Ukrainian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 9, 2022 <div></div>

Нагадаємо, 9 березня війська РФ здійснили два авіаудари по Маріуполі Донецької області. Снаряди потрапили до дитячої лікарні та пологового будинку. Цього дня було домовлено про зелений коридор для евакуації населення.

Президент України Володимир Зеленський назвав те, що сталося у місті, геноцидом проти українського народу.