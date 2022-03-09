Все, что оккупанты делают с Мариуполем, за пределами зверства – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к украинцам. Его он посвятил жертвам ужасных авиаударов на Мариуполь и назвал произошедшее сегодня в городе геноцидом против украинского народа.

Вечером 9 марта президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, которое посвятил событиям в Мариуполе. Чуть раньше в этот день российские бомбы упали на детскую больницу и работающий роддом, в результате чего здания были разрушены, а из-под завалов удалось достать по меньшей мере 17 раненых.

“Детская больница, роддом – чем они угрожали РФ?.. Там что были маленькие «бендеровцы»? Кто-нибудь из беременных женщин собирался стрелять по Ростову? Что это было? "Денацификация" больницы? Это уже за пределом зверства – все, что кафиры делают с Мариуполем” - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что ЕС и Украина должны стать единственными в осуждении этого военного преступления России. Также, по его словам, авиабомба на роддом – окончательное доказательство того, что происходит геноцид украинцев.

Зеленский также подчеркнул, что Мариуполь – город в Донецкой области, о чем России прекрасно известно. И это позволяет понять, как именно Москва относится к жителям Донецкой области. По словам Зеленского, украинцы со своими соотечественниками не делали и никогда бы не сделали ничего подобного.

«Европейцы вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами, что происходило в Мариуполе. Вы видели, вы знаете, а значит, вы должны усиливать санкции против россии так, чтобы у нее уже не было возможности продолжать этот геноцид. Вы должны давить так, чтобы они сели за стол переговоров и завершили эту зверскую войну”, - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 9 марта войска РФ совершили два авиаудара в Мариуполе Донецкой области, попавших в детскую больницу и роддом. Ранее в этом районе было договорено о зеленом коридоре для эвакуации населения.