Російські окупанти розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі

Окупанти з РФ здійснили авіаудар по дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі на Донеччині, де була домовленість про зелений коридор.

9 березня війська РФ здійснили два авіаудари в Маріуполі Донецької області, що влучили у дитячу лікарню та пологовий будинок. Раніше у цьому районі було домовлено про зелений коридор для евакуації населення. Про це повідомляє Національна поліція в Донецькій області.

«Російські окупанти здійснили авіаудар по лікарні та пологовому будинку в Маріуполі. На місці працює поліція. Сьогодні росіяни скинули авіабомбу в район лікарні та пологового будинку, де перебували мами з дітьми. Кількість загиблих і постраждалих встановлюється», – повідомляє Нацполіція.

Міська рада Маріуполя також поширила фото однієї з вирв, що утворилася внаслідок цього обстрілу.

У Нацполіції додають, що ще один авіаційний удар прийшовся поблизу, у центрі міста. Поліцейські документують наслідки бомбардування. Вибухотехніки збирають речові докази для Міжнародного суду Організації об'єднаних націй.

Понад 200 тисяч мирних жителів Маріуполя наразі стикаються з «подвійною небезпекою – безперервними обстрілами і все більш гострою нестачею чистої води». А обстріл лікарні президент України Володимир Зеленський назвав «звірством».