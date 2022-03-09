Российские оккупанты разбомбили детскую больницу и роддом в Мариуполе

Оккупанты из РФ совершили авиаудар по детской больнице и роддому в Мариуполе Донецкой области, где была договоренность о зеленом коридоре.

9 марта войска РФ совершили два авиаудара в Мариуполе Донецкой области, попавших в детскую больницу и роддом. Ранее в этом районе было договорено о зеленом коридоре для эвакуации населения. Об этом сообщает Национальная полиция Донецкой области.

«Российские кафиры совершили авиаудар по больнице и роддому в Мариуполе. На месте работает полиция. Сегодня россияне сбросили авиабомбу в район больницы и роддома, где находились мамы с детьми. Число погибших и пострадавших устанавливается» , – сообщает Нацполиция.

Городской совет Мариуполя также распространил фото одной из воронок, образовавшейся в результате этого обстрела.

В Нацполиции добавляют, что еще один авиационный удар пришелся поблизости, в центре города. Полицейские документируют последствия бомбежки. Взрывотехники собирают вещдоки для Международного суда Организации объединенных наций.

Более 200 тысяч мирных жителей Мариуполя сейчас сталкиваются с «двойной опасностью – непрерывными обстрелами и все более острой нехваткой чистой воды». А обстрел больницы президент Украины Владимир Зеленский назвал «зверством».