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Рішення щодо мит на турецькі труби знову відклали: українські виробники говорять про збитки

нержавіючі труби Сентравіс
Рішення щодо мит на турецькі труби знову відклали

Розгляд остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту сталевих зварних труб із Туреччини відклали ще на два тижні. В “Укрметалургпромі” заявляють, що затягування рішення посилює тиск на українських виробників, які втрачають замовлення та частку внутрішнього ринку.

Про це інформує Dilo з посиланням на колонку президента ОП “Укрметалургпром” Олександра Каленкова для “Інтерфакс-Україна”.

За словами Каленкова, з моменту звернення українських виробників щодо застосування антидемпінгових заходів минуло понад рік, однак попередні мита так і не запровадили.

Він зазначає, що близько восьми українських трубних підприємств продовжують зазнавати збитків.

За оцінкою “Укрметалургпрому”, імпорт турецьких труб із 2021 року зріс утричі. Каленков стверджує, що турецька продукція продається за цінами, нижчими за собівартість українських виробників, і поступово витісняє їх із внутрішнього ринку.

Додатковим ризиком він називає значні вільні виробничі потужності у Туреччині, які, за його словами, приблизно вп’ятеро перевищують обсяги споживання труб в Україні.

При цьому на низці зовнішніх ринків, зокрема у США, ЄС та Великій Британії, щодо турецької трубної продукції вже діють торговельні обмеження.

Каленков також звернув увагу на закупівлю окремими турецькими виробниками російських металургійних напівфабрикатів. На його думку, через відсутність додаткових торговельних бар’єрів продукція з російської сировини може потрапляти й на український ринок.

У “Укрметалургпромі” попереджають, що подальше затягування рішення може призвести до скорочення виробництва, втрати замовлень і консервації частини українських потужностей.

Водночас на сайті Мінекономіки розслідування щодо імпорту сталевих зварних труб із Туреччини залишається серед чинних антидемпінгових процедур.

Нагадаємо, у жовтні Канада скасувала антидемпінгові мита для українських труб, водночас залишивши обмеження для продукції з Туреччини та ще шести країн. Для постачальників, яким не встановлено індивідуальних ставок, мито становить 37,4% від експортної ціни.

Автор:
Тетяна Гойденко

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