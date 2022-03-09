Усе, що окупанти роблять з Маріуполем, вже за межею звірства - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення до українців. Його він присвятив жертвам жахливих авіаударів на Маріуполь та назвав те, що відбулося сьогодні у місті, геноцидом проти українського народу.

Ввечері 9 березня президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення, який присвятив подіям у Маріуполі. Трохи раніше в цей день російські бомби упали на дитячу лікарню та працюючий пологовий будинок, в результаті чого будівлі були зруйновані, а з під завалів вдалося дістати щонайменше 17 поранених.

“Дитяча лікарня, пологовий будинок – чим вони загрожували РФ?.. Там що були маленькі «бендерівці»? Хтось із вагітних жінок збирався стріляти по Ростову? Що це було? «Денацифікація» лікарні? Це вже за межею звірства – усе, що окупанти роблять з Маріуполем” - заявив Зеленський.

Він також наголосив, що ЕС і Україна повинні стали єдиними в засудженні цього воєнного злочину Росії. Також, за його словами, авіабомба на пологовий будинок – остаточний доказ того, що відбувається геноцид українців.

Зеленський також підкреслив, що Маріуполь - місто у Донецькій області, про що Росії чудово відомо. І це дає підстави зрозуміти, як саме Москва ставиться до мешканців Донецької області. За словами Зеленського, українці зі своїми співвітчизниками не робили й ніколи б не зробили нічого подібного.

“Європейці, ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями, що відбувалося в Маріуполі. Ви бачили, ви знаєте, а отже ви повинні посилювати санкції проти росії так, щоб у неї вже не було можливості продовжувати цей геноцид. Ви повинні тиснути так, щоб вони сіли за стіл переговорів і завершили цю звірячу війну”, - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 9 березня війська РФ здійснили два авіаудари в Маріуполі Донецької області, що влучили у дитячу лікарню та пологовий будинок. Раніше у цьому районі було домовлено про зелений коридор для евакуації населення.