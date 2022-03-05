Евакуація скасовується: окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь і Волноваху

Евакуація мирного населення з Маріуполя переноситься через те, що російська сторона не дотримується режиму тиші.

Про це у Telegram-каналі повідомляє прес-служба Маріупольської міської ради.

Як йдеться в повідомленні, російські війська продовжують обстріл як самого Маріуполя, так і його околиць.

"З метою безпеки евакуація населення переноситься. Просимо всіх маріупольців розходиться і слідувати до місць укриттів. Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом”, – заявили у міськраді.

На даний момент йдуть переговори з Російською Федерацією щодо встановлення режиму тиші та забезпечення безпечного гуманітарного коридору.

У міськраді додали, що інформуватимуть мешканців міста поліцейські за допомогою гучномовців.

Крім цього, об 11:45 війська РФ розпочали обстріл Волновахи з тяжкого озброєння, незважаючи на домовленість про створення гуманітарних коридорів.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції СОТ України Ірина Верещук.

"Росія порушила всі домовленості навіть за посередництва Червоного Хреста", – констатувала Верещук.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 5 березня, з 9:00 оголошується режим тиші та відкриваються гуманітарні коридори для виходу мирних мешканців з Маріуполя та Волновахи.

Евакуація мала розпочатися об 11:00.