В Мариуполе после бомбардировки детской больницы трое погибших

В Мариуполе в результате бомбардировки российскими самолетами детской больницы 9 марта трое погибших и 17 пострадавших. Среди погибших один ребенок.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"На сегодняшний день известно, что после террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадали 17 человек (дети, женщины, врачи), трое погибли, среди них один ребенок – девочка", — говорится в сообщении.

В свою очередь государственный секретарь США Энтони Блинкен сравнил ситуацию в городах Украины после нападения России (в частности, в Мариуполе) с Ленинградской блокадой.

"Каждый россиянин знает о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города", — написал Блинкен в Twitter.

В сообщение Блинкен добавил фотографию с изображением женщин и надписями: "Блокада Ленинграда 1942 – Мариуполь, Украина 2022".

Every Russian has learned about the Siege of Leningrad during World War II. Sadly, history has repeated itself—but now it’s the Russian government cruelly starving Ukrainian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 9, 2022 <div></div>

Напомним, 9 марта войска РФ совершили два авиаудара по Мариуполю Донецкой области. Снаряды попали в детскую больницу и роддом. В этот день было договорено о зеленом коридоре для эвакуации населения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее в городе геноцидом против украинского народа.