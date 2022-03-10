- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В Мариуполе после бомбардировки детской больницы трое погибших
В Мариуполе в результате бомбардировки российскими самолетами детской больницы 9 марта трое погибших и 17 пострадавших. Среди погибших один ребенок.
Об этом сообщает Мариупольский горсовет.
"На сегодняшний день известно, что после террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадали 17 человек (дети, женщины, врачи), трое погибли, среди них один ребенок – девочка", — говорится в сообщении.
В свою очередь государственный секретарь США Энтони Блинкен сравнил ситуацию в городах Украины после нападения России (в частности, в Мариуполе) с Ленинградской блокадой.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Каждый россиянин знает о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города", — написал Блинкен в Twitter.
В сообщение Блинкен добавил фотографию с изображением женщин и надписями: "Блокада Ленинграда 1942 – Мариуполь, Украина 2022".
Напомним, 9 марта войска РФ совершили два авиаудара по Мариуполю Донецкой области. Снаряды попали в детскую больницу и роддом. В этот день было договорено о зеленом коридоре для эвакуации населения.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее в городе геноцидом против украинского народа.